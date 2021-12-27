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عقب قرار المحكمة الاتحادية..

ائتلاف النصر يدعو القوى السياسية العراقية لوحدة الصف

ائتلاف النصر يدعو القوى السياسية العراقية لوحدة الصف
الإثنين ٢٧ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلن ائتلاف النصر في العراق، اليوم الاثنين، قبوله بقرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات، فيما دعا جميع القوى السياسية لوحدة الصف وإعلاء المصالح العامة.

العالم - العراق

وقال الائتلاف في بيان ، إن "الأساس في العملية الانتخابية والسياسية أنها قائمة على السياقات الدستورية والقانونية، وبالتالي فإنه ورغم تحفظنا على العديد من الاجراءات التي رافقت العملية الانتخابية وعمل المفوضية إلا أننا نؤكد أنّ الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية للدولة يحتم علينا القبول بتلك السياقات، رغم الحيف الذي وقع على "النصر" خاصة سواء في هذه الانتخابات أو التي سبقتها".

وأضاف: "إننا نقبل بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بالانتخابات"، مشيرا الى أنّ "موقف النصر كان وسيبقى لصالح دولة المواطنين وتأصيل ممارساتها وسيادة مؤسساتها ووحدة وعزة شعبها".

ودعا الائتلاف جميع القوى السياسية لوحدة الصف وإعلاء المصالح العامة، والاتفاق على معادلة حكم ناجحة وقوية ورشيدة قادرة على النهوض بواجباتها لإنقاذ الدولة".

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