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أحد نجوم "باب الحارة"..

وفاة الفنان السوري الشهير محمد الشماط عن 85 عاما في الولايات المتحدة

وفاة الفنان السوري الشهير محمد الشماط عن 85 عاما في الولايات المتحدة
الثلاثاء ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

نعت وزارة الاعلام السورية ونقابة الفنانين، فرع دمشق، اليوم الثلاثاء، الممثل محمد الشماط الذي وافته المنية خلال رحلة علاجه في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاما.

العالم-سوریا

ونعا الشماط عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم تيم حسن، وتولاي هارون، وتماضر غانم، ونديم شراباتي، وسلاف فواخرجي.

ولد الشماط عام 1936، وبدأ مشواره من المسرح، حيث كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي، ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.

شارك في العديد من المسلسلات منها (حارة القصر) و(وادي المسك) و(طرابيش) و(مزاد علني) و(الخوالي) و(حارة خارج التغطية).

ومن أبرز أدواره "أبو رياح" في مسلسل (صح النوم) مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح، و"أبو مرزوق" في مسلسل (باب الحارة) بأجزائه.

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