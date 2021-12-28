أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

سياست روز ..

- "الضمانات وإختبار المصداقية " محور الجولة الثامنة من المفاوضات بفيينا المخصصة لإلغاء الحظر

عصر ايرانيان...

- تصعيد الضغوط الغربية على إيران في مفاوضات فيينا في إطار ما يسمى بالمهلة المحددة

جوان ..

- إيران لا تعترف بشئ إسمه "مهلة محددة" بشأن مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي

خراسان ..

- الكيان الصهيوني يكرس ضمه للجولان السوري المحتل بمشروع لتغيير التركيبة السكانية

جام جم ..

- مخاوف صهيونية متزايدة إزاء إحتمال فتح المقاومة لجبهة جديدة إنطلاقا من الجولان

ابرار ..

- إستعدادات واسعة في البلاد لإحياء الذكرى الثانية لإستشهاد الفريق قاسم سليماني

اطلاعات ..

- نصب جداريات ضخمة للشهيد قاسم سليماني في شوارع بيروت عشية الذكرى الثانية لإستشهاده

ايران ..

- القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان شعبية تحرر محافظة الجوف بالكامل من قبضة التحالف السعودي

رسالت ..

- ظهور خلافات في الرؤية بين أمريكا وألمانيا حول الأزمة الأوكرانية والموقف إزاء روسيا

قدس..

- ترامب يواجه إحتمال صدور حكم بالسجن عشرين عاما بحقه بملف الهجوم على الكونغرس

كيهان ..

- محافل إقليمية ودولية تؤكد دقة عملية محاكاة هجوم على مفاعل ديمونا النووي بالمناورات الإيرانية

آفتاب يزد ..

- الرئيس الروسي يحذر من خطورة الأوضاع في مناطق الحدود الطاجيكية الأفغانية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الثلاثاء

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ايران ....

- صحيفة ايران كتبت عن المفاوضات الخاصة باحياء الاتفاق النووي بفيينا في مقالها ( الخيارات المطروحة أمام أمريكا بفيينا ).. ( الخيار الأول أمام أمريكا هو تلبية مطالبات إيران بإلغاء الحظر وتقديم ضمانات رغم أن مثل هذا الأمر سيغضب الكيان الصهيوني ) فالاذعان لمطاليب ايران القانونية سيعبد الطريق امام احياء الاتفاق النووي وعودة امريكا لعضويته .والاختيار الثاني امام ادارة بايدن بفيينا هو الاعلان عن فشل المفاوضات ومواصلة الضغوط والحظر على ايران ارضاءا للكيان الصهيوني وللوبي الصهيوني بامريكا , ولكن مثل هذا الخيار اثبت عقمه تماما , فترامب فرض اكبر اجراءات حظر من نوعها على بلادنا دون جدوى , وبايدن اعترف بنفسه بفشل الحظر وضغوط الحد الاقصى . الخيار الثالث امام امريكا هو العمل على ابرام اتفاق مؤقت برفع تدريجي للحظر مقابل اية خطوة ايرانية , ولكن مثل هذا الخيارغير منطقي وغير مقبول من وجهة نظر ايران , وهكذا يبقى الخيار الاول اي الاذعان لمطاليب ايران القانونية هو المسار المجدي الوحيد امام امريكا اذا ما ارادت العودة حقا للاتفاق النووي .

جام جم ...

كتبت صحيفة جام جم في افتتاحيتها ( السراب السعودي باليمن ).. القوات اليمنية المشتركة حررت محافظة الجوف الغنية بثرواتها والواقعة بمحاذاة جنوب السعودية كما توشك على تحرير محافظة مأرب الاستراتيجة ايضا . ( إن مسار التطورات الميدانية باليمن بات يميل بالكامل لصالح القوات اليمنية المشتركة من جيش ولجان شعبية ) فالقدرات الاستراتيجية اليمنية على الردع قلبت الطاولة في ميادين القتال على التحالف السعودي ومرتزقته, باستهداف اهداف بالغة الاهمية في العمق السعودي , والانتصارات الميدانية اليمنية الاخيرة على هذا التحالف ومرتزقته باتت تعبد الطريق بدورها امام تقدم هذه القوات في الاراضي السعودية نفسها لنقل الحرب بكل ثقلها لمحافظة جيزان جنوب السعودي كبداية .ان على السعودية الاذعان لواقع فشلها بدلا من مواصلة الرهان على سراب فرض رؤيتها على هذا البلد . ان مواصلة السعودية لمكابرتها لن يؤدي سوى لمزيد من الفشل الميداني والى استنزاف قدرات السعودية المالية والعسكرية وربما الى انتقال نيران الحرب بشكل اوسع لعمق اراضيها .

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا عن الاوضاع والاجواء في العراق بعد اعلان المحكمة الفدرالية العليا عن رأيها بشأن نتائج اانتخابات , وكتبت في هذا التقرير الذي يحمل عنوان ( مظاهرات تندد برفض طلب إلغاء نتائج الإنتخابات ).. المحكمة الفدرالية في العراق رفضت الطلب الداعي لالغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة على خلفية حدوث تلاعب واسع في هذه النتائج .. ( إن رفض المحكمة الفدرالية إلغاء نتائج الإنتخابات فجر غضب أنصار القوى السياسية التي رفعت طعونا بهذه النتائج ) وشهدت بغداد امس مظاهرات احتجاج ضد قرار المحكمة الفدرالية ولكن رغم هذه الاجواء, ابدى رئيس تحالف الفتح هادي العامري والذي رفع هذه الطعون للمحكمة الفدرالية التزامه بقرار المحكمة الفدرالية امتثالا للقانون منوها في نفس الوقت الى التلاعب بنتائج الانتخابات . كما ابدى السيد عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة التزامه بهذا القرار ايضا رغم ان لديه مآخذ على نتائج الانتخابات .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( تكريس الإحتلال في الجولان).. صادقت الحكومة الصهيونية على تخصيص ميزانية تزيد عن ثلاثمائة مليون دولار لتنفيذ مشروع استيطاني كبير في هضبة الجولان السورية المحتلة منذ حرب عام 1967 بين دول عربية وهذا الكيان .

( إن توسيع الإستيطان الصهيوني بالجولان يستهدف تغيير التركيبة السكانية عبر بناء مستوطنتين ضخمتين جديدتين و مشاريع في مجال السياحة) ان هذا التحرك الصهيوني يضرب بكل القرارات الدولية الداعية لانسحاب الكيان الى مناطق حدود عام 1967 بعرض الحائط وهي قوانين وقرارت ترفض اية مشاريع ضم صهيونية لاراض احتلها هذا الكيان في تلك الحرب . ولا ينسى احد بأن الرئيس الامريكي في حينها دونالد ترامب كان اول من اعترف بضم هذا الكيان للجولان خلال زيارته لتل ابيب عام 2019 متجاهلا بدوره لكل القوانين الدولية.

رسالت ..

حملت افتتاحية صحيفة رسالت عنوان ( السبيل الأفضل أمام بن سلمان ) .. ان تحرير محافظة الجوف الاستراتيجية تطور بالغ الاهمية يلقي الضوء من دون مؤاربة على واقع الهزيمة السعودية باليمن, وهو واقع يمكن مشاهدته بوضوح ايضا في مسار المعارك الدائرة في محافظتي مارب والحديدة . وفي الحقيقة .. ( يبدو واضحا للعيان تماما بأن كل محاولات الإنعاش الإصطناعي الأمريكي الغربي للسعودية بصفقات أسلحة فشلت في تحقيق هدفها) ان النظام السعودي الذي حلم بحسم الحرب التي يقودها على اليمن خلال ايام او اسابيع يجد نفسه اليوم وبعد سنوات طويلة في مأزق خانق تماما وعلى عتبة هزيمة بجلاجل في اليمن مع استمرار نزيف خسائره الميدانية واستنزاف المال السعودي من دون تحقيق اي انجاز ميداني في هذه الحرب الظالمة . ان على ولي العهد السعودي بن سلمان الذي بات يشعر بحجم وتبعات هذا المأزق التحرك لانهاء هذه الحرب والانسحاب من الاراضي اليمنية من دون اية شروط ومن دون لف ودوران وعلى السعودية تحمل مسؤولية ما تسببت به من دمار وخسائر لليمن .

عصرايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( الأوربيون يفتقرون للإرادة المستقلة اللازمة ).. قد يكون من السابق لاوانه الحديث عن التوصل لاتفاق مجدي في مفاوضات فيينا رغم وجود مؤشرات ايجابية . ( إن إيران تشارك بمفاوضات فيينا بعزم واضح على التوصل لإتفاق جيد والمشكلة تكمن في الإنقياد الأوروبي لأمريكا ) وهو انقياد قد يؤدي الى ظهور عقبات جديدة في المفاوضات في اية لحظة والى دفع المفاوضات في متاهات مرة اخرى .