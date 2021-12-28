صادرات إيران إلى تركمانستان تزداد ستة أضعاف

العالم - ايران

وأضاف "غلام عباس أرباب خالص لمراسل ارنا اليوم الاثنين ، أن حجم وقيمة الصادرات الإيرانية إلى تركمانستان زادا خلال العامين الاخيرين ما بين 5 و 6 أضعاف.

وقال ان "المنتجات الزراعية الايرانية المصدرة لتركمانستان تتوزع بين مختلف الفواكه و الحمضيات بما فيها التفاح والبرتقال واليوسفي والكيوي الى جانب البطاطس والبصل كما تم تصدير التمور الى تركمانستان في شهر رمضان المبارك.

واضاف السفير الإيراني لا توجد مشكلة لتصدير السلع الزراعية الى تركمانستان مؤكدا ان إعادة البطاطس الإيرانية من تركمانستان تعود الى إطالة امد الحجر الصحي وتقادم المنتج في الجمارك.