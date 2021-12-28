شاهد: في تصرّف غريب.. حارس مرمى كويتي يعرقل الحكم

العالم- الكويت

حامي عرين منتخب الكويت طرد خلال هذا اللقاء بعد قيامه بعرقلة حكم المواجهة، في تصرف لقي انتقادات المتابعين والجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً أنه بدر من لاعب يتمتع بخبرة واسعة (34 سنة).

الأزمة بدأت في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، بعد أن قام الحكم بالتوجه إلى مقاعد احتياط الفريقين، موجّهاً سيلاً من البطاقات الصفراء، مع قيامه بطرد أحد الإداريين، وبعد ثوانٍ قليلة، احتسب ركلة جزاء على الفريق الأصفر، ليتدخل الرشيدي معترضاً، قبل أن يقوم بعرقلة الحكم بقدمه، لكن الأخير لم يتوانَ عن إشهار البطاقة الحمراء بوجه حارس المرمى الدولي.

كرة عربية

لفتة إنسانية رائعة من لاعبي المنتخب الكويتي

ولم يكن الرشيدي في أفضل حالاته خلال اللقاء، بعد أن تسبب بهدفين، قبل أن يتلقّى فريقه هدفاً ثالثاً من ركلة الجزاء في الثواني الأخيرة، أي بعد حالة الطرد، وبعد تصرّفه الغريب الذي ربما يعرّضه لعقوبات أكبر من قبل الاتحاد الكويتي.