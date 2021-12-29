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قبل اجتماع الحنانة.. العامري يزور روضة الشهيد ابو مهدي المهندس (صورة)

قبل اجتماع الحنانة.. العامري يزور روضة الشهيد ابو مهدي المهندس (صورة)
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

قام زعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الاربعاء، بزيارة روضة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس في النجف الأشرف، وذلك قبل لقاء يجمع بين قيادات في الاطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

العالم-العراق

وقرأ العامري خلال الزيارة سورة الفاتحة على روح الشهيد ابو مهدي المهندس، وأرواح رفاقه الشهداء وأدى التحية والاحترام لشهداء المقاومة.

وكان القيادي في الإطار التنسيقي سعد السعدي، قد كشف امس الثلاثاء، عن لقاء مرتقب اليوم الاربعاء مع السيد مقتدى الصدر "سيضم كلا من رئيس تحالف الفتح هادي العامري والأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بالاضافة الى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".

وبين السعدي ان "الاجتماع هو اكمال للاجتماع الأول الذي عقد في منزل العامري في العاصمة بغداد، وهدفه الوصول الى اتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة".

الجدير بالذكر، ان الاحتلال الامريكي وفي عملية غادرة جبانه قام بتاريخ 3 كانون الثاني/يناير 2020، باستهداف قائد قوة القدس بالحرس الثوري الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد، ما ادى الى استشهادهما ورفاقهما.

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