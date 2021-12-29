تسونامي وطوفان.. توصيفان لاجتياح متحوري كورونا

العالم - خاص بالعالم

فبتسجيلها نحو 256 الف إصابة يوميا في المتوسط منذ أسبوع، تواجه الولايات المتحدة تفشيا قياسيا مقلقا للفيروس، وخصوصا مع هيمنة المتحور اوميكرون عليها، بحسب مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها. وتمثل نحو 59 بالمئة من الإصابات الجديدة خلال أسبوع.



الدنمارك الدولة التي تسجل حاليا أعلى حصيلة إصابات في العالم، احصت أكثر من 23 الف إصابة جديدة خلال اربع وعشرين ساعة. وتشير الأرقام بذلك إلى أن نحو واحد فاصلة سبعة وستين بالمائة من سكان الدنمارك أثبتت إصابتهم بالفيروس الأسبوع المنصرم.



وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران ابلغ المشرعين أن فرنسا تشهد "تسونامي" إصابات بكوفيد تسعة عشر. حيث سجلت اكثر من مائتين وثمانية الاف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم يومي قياسي على الصعيدين الفرنسي والأوروبي.



وأكد أوليفيه فيران وزير الصحة الفرنسي:"ثبت إصابة شخصين بكوفيد 19 كل ثانية في فرنسا، الوضع مقلق في المستشفيات بسبب المتحور دلتا، المتحور أوميكرون ليس له تأثير بعد. إن الانفلونزا ستزيد الأمور تعقيدا بالنسبة للمستشفيات".



منظمة الصحة العالمية اكدت أن انتشار متحوري دلتا وأوميكرون لفيروس كورونا يسبب طوفانا من الإصابات على مستوى العالم، وقالت المنظمة انه يتعين على المستشفيات الاستعداد لمواجهة إصابات أكثر بالمتحورين.



وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أمين عام منظمة الصحة العالمية:"اشعر بقلق بالغ من أن يؤدي انتشار أوميكرون، كونها أشد عدوى، في الوقت نفسه مع دلتا، إلى تسونامي من الإصابات. ذلك يمثل عبئا هائلا على العاملين الصحيين المنهكين وعلى منظومات صحية تقف على شفير الانهيار".



واقرت السلطات الصينية بأنها تواجه صعوبة في توفير المواد الغذائية وسلع أخرى أساسية لسكان مدينة شيان الذين أبلغوا عن نقص في الأغذية وطلبوا المساعدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويخضع السكان البالغ عددهم13 مليون نسمة لحجر منذ الخميس الماضي مع السماح لهم بالخروج من منازلهم مرة كل ثلاثة أيام للتبضع أو لإجراء فحص الإصابة بالفيروس.

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