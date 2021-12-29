يديعوت احرنوت تكشف عن تفاصيل اتفاق غانتس وعباس الأخير!

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت الصحيفة عن مكتب غانتس قوله في بيان: “غانتس وافق على القيام بعدد خطوات لبناء الثقة (مع الرئيس عباس)، من بينها تسليم أموال ضرائب بشكل مبكر، ومنح تصاريح دخول لمئات رجال الأعمال الفلسطينيين إلى إسرائيل بمركباتهم، وكذلك تصاريح VIP لعشرات المسؤولين في السلطة الفلسطينية”.

وبحسب ما نقلت يديعوت أحرنوت من تفاصيل جاءت في البيان، فإن غانتس قدَّم 100 مليون شاقل من أموال الضرائب بشكل مبكر، وقدَّم 600 تصريح إضافي لرجال الأعمال و500 تصريح إضافي للدخول بالسيارة إلى إسرائيل وعشرات تصاريح VIP لمسؤولي السلطة.

وتجني تل أبيب الضرائب عن البضائع التي تدخل الضفة وغزة، وتحوّلها لوزارة المالية الفلسطينية، بحسب ما تنص عليه التفاهمات بين الجانبين.

وأضافت يديعوت أحرنوت أن غانتس أبلغ عباس موافقة "إسرائيل" على تسجيل 6,000 فلسطيني من الضفة الغربية و3,500 فلسطيني من قطاع غزة في السجل المدني الفلسطيني “لاعتبارات إنسانية”، وفق البيان.

ويعاني عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في الضفة وغزة، من عدم القدرة على السفر والتحرك، جراء رفض الإحتلال الإسرائيلي تقييد أسماءهم في السجل المدني.

والتقى محمود عباس، مساء الثلاثاء، بوزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، في منزل الأخير، في مدينة روش هاعين (وسط) قرب مدينة تل أبيب.

ورفضت فصائل فلسطينية، في بيانات منفصلة، الأربعاء، لقاء عباس وغانتس، واعتبرته “خروجا عن حالة الإجماع الوطني”.

وقالت حركة “حماس” إن اللقاء “يستفز الشعب الذي يتعرّض يوميا لحصار ظالم بغزة، وتصعيد عدواني يستهدف أرضهم وحقوقهم الوطنية والمقدّسات في الضفة والقدس”.

بينما قالت حركة “الجهاد الإسلامي” إن اللقاء “يأتي في وقت يتعرض فيه شعبنا للهجمات الإرهابية التي يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف، وينفّذها الجيش بتعليمات من غانتس”.