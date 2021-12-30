الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٥:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بمناسبة فتنة عام 2009

وزير الامن الايراني : سنحبط مؤامرات المسيئين

وزير الامن الايراني : سنحبط مؤامرات المسيئين
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

شدد وزير الإمن الايراني على انه يعد أبناء الشعب بأن منتسبي وزارة الامن وسائر منتسبي الوسط الامني والمسؤولين المعنيين بمواصلة التصدي لدسائس ومؤامرات من يريدون السوء للبلاد وصولا الى احباطها .

العالم - ایران

وخلد وزير الامن الايراني حجة الإسلام سيد إسماعيل خطيب في بيان اصدره ذكرى ملحمة التاسع من دي (29 كانون الاول عام 2009).

وذكّر وزير الامن في بيانه بمقولة قائد الثورة الاسلامية في ان "الحضور الملحمي والعظيم للشعب في التاسع من دي (29 كانون الاول عام 2009) كان تعبيرا واضحا عن هوية وطبيعة الثورة ، أي روح الدين الذي يحكم قلوب الشعب."

وتابع وزير الامن ان 29 كانون الاول هو بداية مرحلة جديدة من شموخ الثورة الإسلامية ، وبناء الأسس الشعبية للنظام ، وبيعت الأمة الواعية لقائد الثورة الحكيم آية الله الإمام الخامنئي (مد ظله العالي)، والمبادء السامية والمطهرة للامام الخميني الراحل مؤسس الثورة الكبير وتصدي الشعب الحازم لمثيري الفتنة وحماتهم الاجانب والتصدي لمثير الفتنة الذين يخدمون مارب العدو ويخونون مبادئ هذا الشعب ويحملون البلاد ضريبة باهضة .

واوضح ان الشعب الايراني المجيد ، ذكّر بحضوره في الوقت المناسب وخلق ملاحم أبدية في 29 من كانون الاول ، بحقيقة أنه رهن دوما باوامر ولي أمرها في الدفاع عن النظام المقدس للجمهورية الإسلامية ومصالح البلاد وهو لن يدخر شيئا للتضحية به .

روابط ذات صلة

شمخاني: نتطلع الى تعزيز الامن والاستقرار وخفض العنف في العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انتشار مرض غامض يفتك بالعشرات في جنوب السودان

إحياء للذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر.. "نحن قاسم".. تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا

الشيخ قاسم: حزب الله يريد أن تجرى الانتخابات في موعدها

الشيخ علي سلمان يوجه رسالة للشعب البحريني من محبسه

السودان.. إغلاق كافة الجسور بولاية الخرطوم

3 إصابات إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا +فيديو