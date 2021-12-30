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بيان الجيش الايراني في ذكرى ملحمة 30 ديسمبر 2009 :

صامدون حتى اخر قطرة دم للدفاع عن تطلعات الثورة الاسلامية

صامدون حتى اخر قطرة دم للدفاع عن تطلعات الثورة الاسلامية
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

اصدر الجيش الايراني، اليوم الخميس بيانا لمناسبة ذكرى ملحمة "9 دي" (30 ديسمبر 2009)، اكد فيه ان "ابناء الشعب الايراني الغيارى في الجيش صامدون حتى اخر قطرة دم في سبيل الدفاع عن التطلعات السامية للثورة الاسلامية والموروث العظيم الذي خلفه الامام الراحل (رض)".

العالم - ايران

واضاف البيان : ان ملحمة 9 دي، جسّدت مدى العشق والحب الذي يكنّه الشعب الايراني لمدرسة سيد الشهداء الامام الحسين (عليه السلام)، وايضا اقتدار هذا الشعب في مواجهة الاعداء اللّدودين للثورة الاسلامية.

وتابع البيان، ان الشعب الايراني الواعي والغيور بملحمته الحماسية في 30 من ديسمبر 2009، انقض كالسيل الهائج على رؤوس الفتنة وفقأ كالشمس الوهاجة اعين الفتنويين ومن يقف وراءهم.

واكد الجيش الايراني في بيانه، ان اعداء الثورة الذين كانوا قد خططوا للاطاحة بنظام الجمهورية الاسلامية، تكبّدوا الهزيمة امام الملحمة التي سطرها الشعب الايراني الواعي والثوري في هذا اليوم.

واضاف، ان الشعب الايراني السائر على نهج ولاية الفقيه جدد العهد في "ملحمة 9 دي" الغراء، مع مبادئ الامام الخميني (رض) وتطلعات الثورة الاسلامية.

يذكر، ان "ملحمة 9 دي" (الثلاثون من ديسمبر )، سطرها أبناء الشعب الإيراني عام 2009 احباطا للفتنة المدعومة اجنبيا عقب الانتخابات الرئاسيّة التي جرت في ذلك العام؛ حيث يحيي الايرانيّون هذه المناسبة سنويا ليعبروا عن رفضهم لأي محاولة فتنوية ونصرتهم لمبادئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية و ولاية الفقيه.

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