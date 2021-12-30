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صاروخ "سیمرغ" ینقل ثلاث حمولات بحثية الى الفضاء بنجاح

صاروخ
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن أحمد حسيني متحدث الشوؤن الفضائية بوزارة الدفاع الايرانية، عن اطلاق 3 شحنات بحثية للفضاء عبر صاروخ " سيمرغ" الحامل للاقمار الصناعية.

العالم - ايران

وأوضح حسيني في تصريح اليوم الخميس، أن بعد توصلت ايران الى قدرات فضائية محلية وامتلاك قابلية اطلاق الاقمار الصناعية عبر صاروخي " سفير" و"قاصد" الحاملين للاقمار الصناعية الصغيرة، تم اعتماد برنامج لتطوير النواقل بمدى أبعد، وعليه تبنت الصناعة الفضائية الايرانية مشروع تطوير قاعدة الامام الخميني (رض) الفضائية وحامل الاقمار "سيمرغ".

وحول أداء حامل الاقمار "سيمرغ" أكد المتحدث أن أداء مكونات القاعدة الفضائية والمراحل التشغيلية لحامل الاقمار الصناعية تمت بنجاح وبالتالي تحققت الاهداف البحثية المستهدفة في عملية الاطلاق هذه.

واشار حسيني أن المهمة البحثية تضمنت بنجاح ولاول مرة، نقل 3 شحنات بحثية بشكل متزامن على ارتفاع 470 كم وبسرعة اطلاق 7350 مترا بالثانية.

وبيّن أن معطيات مقياس المسافات (Telemeter) تم احصاؤها كاملا عبر عملية الاطلاق.

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