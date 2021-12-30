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زاخاراوفا: زيلينسكي بات يشكل تهديدا لبلاده

زاخاراوفا: زيلينسكي بات يشكل تهديدا لبلاده
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ​ماريا زاخاروفا​، تعليقًا على استراتيجية أمن المعلومات التي اقرها الرئيس الأوكراني، ​فلاديمير زيلينسكي​، أن "رئيس أوكرانيا، بات يشكل تهديدا لبلاده، ووصل مستوى تفكك الشعب الأوكراني وتنافره إلى أبعاد كارثية".

العالم ـ أوروبا

وأضافت انه "يبدو لي أن زيلينسكي نفسه أصبح يمثل تهديدا لكل من كييف والدول الأوروبية الأخرى، بما في ذلك في سياق الحفاظ على المبادئ والأسس الديمقراطية".

وأكدت أن "انقسام الشعب الأوكراني وصل بالفعل إلى أبعاد كارثية".

وذكر الكرملين والبيت الأبيض في تصريحين منفصلين اليوم الخميس أن الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن، يخططان لإجراء اتصال هاتفي مساء الیوم الخميس لبحث عدد من المواضيع بما في ذلك العمل الدبلوماسي مع روسيا.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيعرض على بوتين اليوم "مسارًا دبلوماسيًا" بشأن التوتر مع أوكرانيا، مؤكدا ان واشنطن ما زالت "قلقة جدًا" إزاء وجود قوات روسية على حدود أوكرانيا.

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