لماذا تحرص السعودية على عرض الملك سلمان بين الحين والآخر؟

العالم - الخبر وإعرابه

الخبر:

بعد مدة طويلة من الزمن تم عرض خبر عن الملك السعودي سلمان للتأكيد على أنه حي.

التحلیل:

- منذ انتشار فيروس كورونا لم يعد الملك السعودي متاحا، وأصبح يعيش في عزل انساني وصحي في نيوم. صحيح ان ادارة البلاد قبل شيوع كورونا كانت بيد بن سلمان لكن كورونا اليوم أطلقت رصاصة الرحمة على حضور الملك سلمان السياسي.

- في هذه الظروف الجديدة يتم عرض الملك في وسائل الاعلام من حين لآخر فقط للتأكيد على انه ما يزال على قيد الحياة، وذلك ليعيد الملك كلاما مكررا وهو التأكيد على خطر اسمه "ايران"، كما يتضح من طريقة وأسلوب كلام الملك وكأنه لم يتلق حتى خبرا واحدا عن أحوال وأوضاع المجتمع منذ أكثر من سنتين.

- خلال التصريحات الاخيرة للملك سلمان تم التأكيد مجددا على ان "ايران تخل بأمن المنطقة"! ومن الممكن ان يكون هذا الكلام المكرر للملك ليس إلا تغطية على المفاوضات التي تجريها المملكة ع "اسرائيل" لشراء القبة الحديدية.

-الملك السعودي اشتكى مجددا من "عدم تعاون ايران مع المجتمع الدولي في ما يتعلق بالموضوع النووي"، وهذه الشكوى تمثل رغبة السعودية في الحضور خلال المفاوضات النووية مع ايران، ومن الواضح ان هذا الطلب مستحيل المنال حيث رفضته ايران بالمطلق.

-كالعادة اتهم الملك سلمان ايران بدعم اليمن معتبرا ان هذا الدعم هو ما سبب طول الحرب على الشعب اليمني!، الملك سلمان، رغم تعاظم احساسه بركبة اليمنيين وهي تضغط على أكثر وأكثر على عنقه، لم يستطع حتى الآن تقبل فكرة أن اليمنيين بأسلحتهم وقدراتهم البدائية مرغوا أنوف دول العدوان السعودي مجتمعة في التراب وجعلوهم يفرون مهزومين من اليمن، فمن الافل للملك السعودي ان يقبل بهزيمته أمام ايران وامام اليمنيين البسطاء الذين يتحلون بإرادة حديدية.

-يستحسن على ابن سلمان الذي مازال يتستثمر بقاء والده على قيد الحياة ان يأتي بشيء جديد عندما يستعرض الملك على وسائل الاعلام. على الاقل هكذا سيزيد هذا على حضوره الجسدي حضور نشاطه السياسي أيضا.