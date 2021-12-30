بوتين مهنئا بايدن بأعياد الميلاد: يمكننا إقامة حوار روسي أمريكي فعال

العالم ـ روسيا

وذكر الكرملين - في بيان اليوم الخميس - أن الرئيس بوتين في برقيته لنظيره الأمريكي جو بايدن، قال :"إنني على قناعة بأنه في إطار تطوير الاتفاقات، التي تم التوصل إليها خلال قمة شهر يونيو الماضي في جنيف والاتصالات اللاحقة، يمكننا المضي قدما وإقامة حوار روسي أمريكي فعال يقوم على الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح الوطنية لبعضنا البعض".

وأكد الرئيس الروسي في برقيته أن روسيا والولايات المتحدة، باعتبارهما دولتين تتحملان مسؤولية خاصة عن الاستقرار الدولي والإقليمي، يمكن وينبغي عليهما التعاون بشكل بناء وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات والتهديدات العديدة التي تواجه البشرية.

وفي السياق، أعلن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف أن المحادثة الهاتفية المقررة اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن تأتي بمبادرة من الرئيس الروسي، مشيرا إلى أن الغرض منها هو مناقشة القضايا التي تم تحديدها خلال المحادثات الأخيرة بين الزعيمين عبر الفيديو.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس:" إن الاتصال الهاتفي المرتقب يأتي بمبادرة من الرئيس بوتين والوقت المحدد لها هو في الساعة 23:30 مساء بتوقيت موسكو"، لافتا إلى الفارق الكبير في التوقيت بين البلدين، ومؤكدا أن هذا الوقت المتأخر لم يكن مشكلة بالنسبة للرئيس الروسي خاصة أنه غالبا ما يكون يعمل بنشاط في هذا الوقت.

يُذكر أن مفاوضات يناير بين البلدين تتعلق بالضمانات الأمنية، التي تطلبها روسيا من الولايات المتحدة وحلف "الناتو".