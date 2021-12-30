الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١
٠٧:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

4537 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان

4537 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان
الخميس ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في لبنان، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 4537 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بالتالي عدد الإصابات التراكمي منذ 21 شباط 2020، إلى 723640 حالة.

العالم_لبنان

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي، إلى أنّه "تمّ تسجيل 4333 إصابة بين المقيمين و204 حالة بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 15 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9102.
وفي السياق و عشية السنة الميلادية الجديدة أعلنت ​شعبة العلاقات العامة​ في ​قوى الأمن الداخلي​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن ​قوى الامن​ ستعمل على إخلاء الرواد وإقفال الصالات لمدة 24 ساعة وتنظيم ​محاضر ضبط​ بحق ​المؤسسات السياحية​ المخالفة للإجراءات الوقائية.

وكشفت المديرية في وقت سابق من اليوم أن عدد المحاضر المنظمة في إطار الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا بلغ 442 محضراً، مشيرة إلى أنه تم تنظيم 351 محضراً بحق أشخاص غير ملقحين خالفوا قرار التجول، و91 محضراً بحق مؤسسات، بينم تم ختم 12 مؤسسة بالشمع الأحمر.

وكان قدأصدر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي قرارا بتكليف القطعات الأمنية التشددفي تطبيق اجراءات الوقاية من كورونا.

العالم_لبنان

روابط ذات صلة

لبنان بالمرتبة 1 عربيًا والـ11 عالميًا لحصة الذهب

مستجدات إحباط تهريب حبة الكبتاغون من لبنان إلى الكويت

نشوب حريق كبير في خط أنابيب نفط شمالي لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يعتقل أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة

4537 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان

نقل الرئيس الموريتاني السابق من سجنه إلى المستشفى

بوتين يصادق على تشكيل نظام دفاع جوي موحد بين روسيا وطاجيكستان

نائب قائد قوة القدس: ستبقى أقدام جنود المقاومة ثابتة على درب الشهيد سليماني

وثائق تكشف: جورج بوش لايعرف الكثير عن الشؤون الدولية باعترافه شخصيا