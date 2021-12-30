4537 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا في لبنان

العالم_لبنان

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي، إلى أنّه "تمّ تسجيل 4333 إصابة بين المقيمين و204 حالة بين الوافدين"، مشيرةً إلى أنّه تمّ تسجيل 15 وفاة جديدة خلال السّاعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيّات إلى 9102.

وفي السياق و عشية السنة الميلادية الجديدة أعلنت ​شعبة العلاقات العامة​ في ​قوى الأمن الداخلي​، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، أن ​قوى الامن​ ستعمل على إخلاء الرواد وإقفال الصالات لمدة 24 ساعة وتنظيم ​محاضر ضبط​ بحق ​المؤسسات السياحية​ المخالفة للإجراءات الوقائية.

وكشفت المديرية في وقت سابق من اليوم أن عدد المحاضر المنظمة في إطار الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا بلغ 442 محضراً، مشيرة إلى أنه تم تنظيم 351 محضراً بحق أشخاص غير ملقحين خالفوا قرار التجول، و91 محضراً بحق مؤسسات، بينم تم ختم 12 مؤسسة بالشمع الأحمر.

وكان قدأصدر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي قرارا بتكليف القطعات الأمنية التشددفي تطبيق اجراءات الوقاية من كورونا.

العالم_لبنان