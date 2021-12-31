شاهد..محور لقاء ابومازن وبني غانتس

العالم - خاص بالعالم

قال أبوقمر في حديث لبرنامج " مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الحرب الاحتلال الاسرائيلي جاء بتوقيت حساس ومتزامن مع الهبة الجماهيرية في الضفة المحتلة وتصاعد العمليات ضد المحتل ومقاومة المستوطنين.

وأضاف أن، حاجز الخوف في مقاومة الإحتلال ومناهضة السلطة الفلسطينية انكسر لدى الشعب الفلسطيني، وذلك بسبب همجية الاحتلال وتعاون السلطة الفلسطينية معه في هذا الاطار.

واوضح المحلل السياسي، أن لقاء رئيس السلطة الفلسطينية ووزير الحرب الكيان الصهيوني بني غانتس، جاء من أجلب التنسيق لقمع المقاومة الجماهيرية في الضفة من خلال السلطة الفلسطينية، ومجابهة المقاومة في قطاع غزة، وكل هذا سببه القلق الصهيوني من مقاومة الشعب الفلسطيني في الضفة وقدرات المقاومة في غزة.

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