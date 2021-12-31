الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١
٠٩:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..محور لقاء ابومازن وبني غانتس

الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

رأى المحلل السياسي محمد أبوقمر أن محور لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الحرب الاسرائيلي بني غانتس كان الهبة الجماهيرية في الضفة المحتلة.

العالم - خاص بالعالم

قال أبوقمر في حديث لبرنامج " مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الحرب الاحتلال الاسرائيلي جاء بتوقيت حساس ومتزامن مع الهبة الجماهيرية في الضفة المحتلة وتصاعد العمليات ضد المحتل ومقاومة المستوطنين.

وأضاف أن، حاجز الخوف في مقاومة الإحتلال ومناهضة السلطة الفلسطينية انكسر لدى الشعب الفلسطيني، وذلك بسبب همجية الاحتلال وتعاون السلطة الفلسطينية معه في هذا الاطار.

واوضح المحلل السياسي، أن لقاء رئيس السلطة الفلسطينية ووزير الحرب الكيان الصهيوني بني غانتس، جاء من أجلب التنسيق لقمع المقاومة الجماهيرية في الضفة من خلال السلطة الفلسطينية، ومجابهة المقاومة في قطاع غزة، وكل هذا سببه القلق الصهيوني من مقاومة الشعب الفلسطيني في الضفة وقدرات المقاومة في غزة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

تحالف القوى الفسطينية يستنكر لقاء عباس بوزير الحرب الصهيوني

لقاء غانتس ابو مازن.. لقاء الفرصة الاخيرة ام الوقت المهدور 

غريب آبادي يكشف أهم ما واجهته ايران خلال المفاوضات النووية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. رواد مواقع التواصل يراقبون مسار مفاوضات الغاء الحظر في فيينا

الرئيس الجزائري يصادق على البروتوكول المالي مع تونس

غارات سعودية جديدة على محافظتي البيضاء وشبوة في اليمن

في ذكرى استشهاد قادة النصر شاهد.. فنانون إيرانيون يرسمون لوحات فنية لتمثال شهداء محور المقاومة

السعودية والعودة الى لبنان من باب رئاسة الحكومة 

الحكومة الليبية تستغرب احتجاز بعض الوزراء