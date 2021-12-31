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الصين ردا على رسالة بوتين: صداقتنا غير قابلة للكسر

الصين ردا على رسالة بوتين: صداقتنا غير قابلة للكسر
الجمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الجمعة، إن الصين تقدر تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن العلاقات الثنائية، وتؤكد أن آفاق المزيد من التعاون بين البلدين واعدة.

العالم ـ أسيا والباسفيك

يوم الخميس، في رسالة تهنئة للزعيم الصيني شي جين بينغ، شدد بوتين على أن روسيا والصين حافظتا على حوار مثمر في عام 2021 وحققتا مستوى عال من التعاون في التجارة والعلوم.

وقال بوتين إن هذا التعاون أدى إلى نتائج عملية رغم جائحة "كوفيد 19" المستمرة، معربا عن تطلعه إلى الاجتماع مع شي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

من جانبه علق تشاو في مؤتمر صحفي بأن الصين تقدر بشدة التصريحات الإيجابية للرئيس بوتين بشأن العلاقات الصينية الروسية، وتمنياته الطيبة لدورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية.

وأشار المتحدث إلى أن العلاقات الثنائية بين الصين وروسيا ارتقت إلى مستوى أعلى حيث ساهمت "جودة ومعايير" أعلى في دعم السلام والاستقرار في العالم.

وأضاف أن الصداقة الصينية الروسية غير قابلة للكسر والتعاون بين البلدين يحمل وعدا كبيرا، متابعا: "لدينا توقعات كبيرة وثقة كبيرة بالعلاقات الصينية الروسية في العام المقبل".

واختتم تشاو حديثه قائلا إن الصين تؤمن بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا وبالتنمية المشتركة لأجندة عالمية تؤدي إلى إقامة "نوع جديد من العلاقات الدولية ومجتمع يتشارك مصير البشرية".

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