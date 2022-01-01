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الحشد الشعبي يعلن حصيلة عملياته ضد "داعش" في ديالى خلال 2021

الحشد الشعبي يعلن حصيلة عملياته ضد
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

اكد الحشد الشعبي العراقي، الجمعة، القضاء على اكثر من 100 ارهابي بينهم نحو 20 قياديا حصيلة عمليات نوعية في ديالى خلال 2021.

العالم-العراق

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان "الحشد الشعبي يمسك بزمام امن 13 قاطعا كبيرا ومتراميا في ديالى يمثل اكثر من 30% من مساحة المحافظة من خلال عدة الوية قتالية".

واضاف الحسيني، "عام 2021 حققنا خلاله انجازات امنية مهمة على صعيد تعقب خلايا داعش الارهابي من خلال قتل اكثر من 100 ارهابي بينهم نحو 20 قياديا بعملية نوعية جرت في اكثر من 20 منطقة ابرزها تلال حمرين".

واشار الى ان "اكثر من 10 خلايا ارهابية خطيرة جرى تفكيكها واعتقال وقتل اغلب عناصرها فيما لم تشهد كل مناطق الحشد اي عملية خطف في انجاز امني اخر" لافتا الى ان "ما تحقق لم يات من فراغ بل دفعنا دماء زكية من الحشد لتحقيقه".

وتنتشر الوية الحشد الشعبي في مناطق عدة من ديالى ابرزها حمرين وشمال المقدادية وامام ويس.

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