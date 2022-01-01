اليمن.. ميليشيات مدعومة اماراتياً تجلب الخراب والاقتتال لشبوة

العالم - مراسلون

أمام فصل جديد من الفوضى ومخططات العدوان تتجه التطورات الميدانية والعسكرية في شبوة جنوب شرق اليمن نحو التعقيد والتصعيد وهذا ما كشفته الانفجارات والغارت التى استهدفت مواقع المليشيات المدعومة امارتيا بالتزامن مع وصولها إلى شبوة، والتموضع في مواقع كانت تسيطر عليها ميليشيات حزب الإصلاح وأدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مايسمى ألوية العمالقة بمعسكر خمومة.

بعدها بساعات غارات صديقة تستهدف مواقع تابعة لهادي وحزب الاصلاح سقط على أثرها 15 قتيلا وعشرات الجرحى في مرخة شبوة.

وقال الاعلامي والناشط الحقوقي محمود المغربي لقناة العالم:"ما يحدث في شبوة من فوضی واضطراب هي صراعات قديمة جديدة حدثت بين فصائل المرتزقة الموالية للامارات وفصائل المرتزقة الموالية لقطر جناح حزب الاصلاح في عدن وحدثت في تعز وحدثت في أبين وسقطری وتحدث اليوم في شبوة وسوف تحدث في أي منطقة يصل اليها المرتزقة".

تطورات الأوضاع الميدانية في شبوة تأتي عقب إقالة المحافظ بن عديو الذي سبق ودعا إلى خروج القوات الإمارتية من المنشآت الحيوية وتعيين بديل اخر حليف للإمارات تحت ضغوط اماراتية وسعودية على هادي وحكومته، وسط تحشيد مستمر ومحاولات تموضع للتواجد الإماراتي في مختلف المواقع الاسترتيجية عبر المنافذ والمطار والميناء لتأمين قواعدها في منشأة بلحاف النفطية والغازية؛ في وقت يحاول تحالف العدوان إيقاف تقدم الجيش واللجان في شبوة ومأرب.

وقال القيادي الامني عبداللطيف السيد لقناة العالم:"لقد قاموا باستقطاب مجاميع مسلحة من الساحل ومن الدواعش الموجودين في المناطق الجنوبية الی شبوة والقيام بتفجيرات وقتل وسحل وهذا شئ لن يرضاه المواطن والشعب اليمني واللجان الشعبية ستقوم بتحرير هذه المناطق ان شاء الله في القريب العاجل".

ويرى متابعون أن تصعيد المواجهات والاقتتال بين فصائل المرتزقة في شبوة شبيه بما حدث في عدن وأبين ويأتي ضمن أجندة دول العدوان لنهب الثروات وتوسع اطماعها للسيطرة على المواقع الاستراتيجية والحيوية في المحافظة.

وبحسب الكثير فان محافظة شبوة تشهد فصلاً جديداً من التعقيد والتصعيد بين أدوات العدوان وسط مخاوف الشارع من اقحام المحافظة ذات البعد الاستراتيجي والغنية بالثروات في وحل المواجهات والاقتتال.