محافظ شبوة يكشف هدف الامارات في هذه المحافظة

العالم- اليمن

واضاف العولقي خلال اجتماع للسلطة المحلية: أن هدف الامارات في شبوة هو السيطرة على الموانئ النفطية الإستراتيجية وهما ميناء بلحاف وميناء النشيمة عبر ادواتهم من المرتزقة .

واكد ان ما يرتكبه تحالف العدوان وأدواته في محافظة عدن والمدن الجنوبية والشرقية دليل على أنه يريد لنا الموت ولا يريد لنا الحياة.

كما حذر المحافظ من التواصل مع العدوان أو القيام بأي من الأعمال التخريبية في المديريات المحررة، معتبرا من يقوم بذالك خائن وعميل وسيتم التعامل معه بحزم.

وشدد على وقوف كل أحرار شبوة مع الجيش واللجان الشعبية لصد العدوان ومرتزقتهم في معركة الدفاع عن الوطن وسيادتة واستقلاله، مضيفا انناعلى ثقة بأن العدو سيهزم وستكون هزيمته النهائية بعون الله من محافظة شبوة.

الى ذالك أكد نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى أن المجال مفتوح للمغرر بهم العودة إلى حضن الوطن وبجهود وتكاتف الجميع سيعود الكثير من المغرر بهم.

بدورة العميد صالح حاجب مساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة على تشكيل لجان مركزية تتوزع على المديريات للنزول الميداني للتواصل مع المغرر بهم للعوده الى جادة الصواب ومنع أي محاولات لتسلل لمرتزقة الإمارات الى اي مكان في المديريات المحررة .