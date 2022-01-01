السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢
٠٨:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اجتماع طارئ لمجلس السيادة السوداني

اجتماع طارئ لمجلس السيادة السوداني
السبت ٠١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

عقد مجلس السيادة السوداني اليوم السبت، اجتماعا طارئا لبحث الوضع السياسي الحالي.

العالم-السودان

وأوضح مصدر أن اجتماع مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان سيعقبه اجتماع طارئ آخر لمجلس الأمن والدفاع.

وكان البرهان قد دعا السودانيين للتحلّي بالحكمة، وتعهد ببناء مؤسسات الحكم الانتقالي، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها، مؤكدا أن السبيل الوحيد للحكم هو تفويض شعبي عبر الانتخابات.

وقد شهدت أحياء عدة في العاصمة الخرطوم، وفي أم درمان، أمس الجمعة، مظاهرات رافضة لقرارات البرهان، طافت بمنازل ضحايا الاحتجاجات.

يشار إلى أن لجنة أطباء السودان كشفت -في بيان- أن 5 أشخاص قُتلوا خلال أعمال العنف التي شابت المظاهرات ضد الحكم العسكري أول أمس الخميس.

من جانبها، ذكرت الشرطة السودانية -في بيان- أن 4 أشخاص قُتلوا في أم درمان، وأصيب 297 متظاهرا و49 فردا من قوات الشرطة في مظاهرات ضد الحكم العسكري شارك فيها عشرات الآلاف.

تصنيف :

روابط ذات صلة

لجنة أطباء السودان: إصابة 200 شخص خلال احتجاجات 30 ديسمبر في الخرطوم

البرهان: ملتزمون بانتخابات "حرة ونزيهة وشفافة"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اجتماع طارئ لمجلس السيادة السوداني

البدء بإنشاء مدرج عسكري لبحرية العدو الإسرائيلي في سقطرى

في مراسم متواضعة.. تشييع بطل مكافحة الفصل العنصري ديسموند توتو بجنوب افريقيا

إصابة شخصين بانفجار لغم وسط كابل

مصر تطبق قانون فصل المتعاطين من الوظيفة

بالفيديو.. مواطنون سعوديون ينتقدون موسم الرياض الترفيهي