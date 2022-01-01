اجتماع طارئ لمجلس السيادة السوداني

العالم-السودان

وأوضح مصدر أن اجتماع مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان سيعقبه اجتماع طارئ آخر لمجلس الأمن والدفاع.

وكان البرهان قد دعا السودانيين للتحلّي بالحكمة، وتعهد ببناء مؤسسات الحكم الانتقالي، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها، مؤكدا أن السبيل الوحيد للحكم هو تفويض شعبي عبر الانتخابات.

وقد شهدت أحياء عدة في العاصمة الخرطوم، وفي أم درمان، أمس الجمعة، مظاهرات رافضة لقرارات البرهان، طافت بمنازل ضحايا الاحتجاجات.

يشار إلى أن لجنة أطباء السودان كشفت -في بيان- أن 5 أشخاص قُتلوا خلال أعمال العنف التي شابت المظاهرات ضد الحكم العسكري أول أمس الخميس.

من جانبها، ذكرت الشرطة السودانية -في بيان- أن 4 أشخاص قُتلوا في أم درمان، وأصيب 297 متظاهرا و49 فردا من قوات الشرطة في مظاهرات ضد الحكم العسكري شارك فيها عشرات الآلاف.