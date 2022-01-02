الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

عريضة لمنع توني بلير من الحصول على "وسام الرباط"

عريضة لمنع توني بلير من الحصول على
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

وقع أكثر من 100 ألف شخص خلال نصف يوم فقط، على عريضة تطالب بحرمان رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، من وسام الرباط ، وهو أعلى وسام للفرسان في البلاد.

العالم - أوروبا

وهذا الوسام، هو أعلى رتبة ضمن أوسمة ربطة الساق، وتأسس عام 1348، ويعتبر أعلى مراتب الفرسان المحاربين الإنجليز على الإطلاق.

في وقت سابق، نال بلير هذا الوسام تقديرا لنشاطه خلال عمله كرئيس للوزراء.

تم نشر العريضة على موقع change.org بعد ظهر يوم السبت، من قبل المستخدم أنجوس سكوت. ومع حلول الساعة 04.30 من يوم الأحد، وقع عليها 104873 شخصا.

وجاء في نص العريضة: "تسبب توني بلير في ضرر لا يمكن إصلاحه لدستور المملكة المتحدة ولبنية مجتمع الأمة ذاته. وهو يتحمل شخصيا مسؤولية مقتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء والمشاركة في النزاعات المختلفة. ولهذا وحده، يجب أن يحاسب على ارتكاب جرائم الحرب".

وشددت العريضة، على أن توني بلير بالذات، أقل شخص يستحق نيل جوائز وأوسمة حكومية.

ودعت العريضة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى مناشدة الملكة إليزابيث الثانية لتجريد بلير من هذا الوسام.

روابط ذات صلة

بريطانيا...استقالة وزير البريكست من حكومة بوريس جونسون

ملكة بريطانيا تبحث عن بستاني لتنسيق الحدائق .. وهذا الراتب!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. وسم نحن قاسم يكتسح مواقع التواصل الاجتماعي

العدوان السعودي يعاود استهداف العاصمة صنعاء

اللواء سلامي: العدو يعمل على اضعاف ثقة الشعب الايراني

عريضة لمنع توني بلير من الحصول على "وسام الرباط"

قالیباف يكشف عن اكبر ظلم بحق الشهيد سليماني

وفيات وتعطيل دراسة .. تحذيرات من كارثة تهدد 7 دول عربية!