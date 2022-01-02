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قالیباف يكشف عن اكبر ظلم بحق الشهيد سليماني

قالیباف يكشف عن اكبر ظلم بحق الشهيد سليماني
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف، خفض منزلة القائد الشهيد قاسم سليماني من نهج ومدرسة الى مستوى جنرال شجاع وشخص مناضل، بانه يعد اكبر ظلم بحقه.

العالم - ايران

يتبع ..

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