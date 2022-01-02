أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأحد 02 يناير 2022

اطلاعات ..

- القائد ..في الذكرى الثانية لإستشهاد الفريق سليماني..

الشهيد قاسم سليماني رمز للأمل والثقة بالنفس وللصلابة والنصر

جوان ..

- القائد .. فرائص المستكبرين ترتعد هلعا وخوفا حتى من إسم وصورة الشهيد قاسم سليماني

جام جم ..

- القائد ..الشهيد قاسم سليماني سيبقى حيا للأبد

خراسان ..

- ملايين العراقيين يحيون ببغداد الذكرى السنوية الثانية لإستشهاد الفريق سليماني وأبوعلي المهندس

عصر ايرانيان ..

- رئيس مجلس الشورى قاليباف .. الشهيد الحاج قاسم سليماني رمز لصلابة إيران مقابل الكيان الصهيوني والإستكبار

قدس ..

- العراقيون بتجمع مليوني ببغداد في ذكرى إستشهاد الشهيدين سليماني والمهندس .. لن نتراجع عن هدف إخراج أمريكا

جمهوري اسلامي ..

- وقوع ثلاثة إنفجارات في تل أبيب وميناء حيفا بفلسطين المحتلة

رسالت ..

- هجوم بالقذائف الصاروخية على موقع عسكري أمريكي قرب حقل نفطي بسوريا

ابتكار ..

- دلائل ومؤشرات تؤكد إتجاه مفاوضات فيينا نحو التوصل لإتفاق

كيهان ..

- هلع الكيان الصهيوني من وجود صواريخ عالية الدقة ونظام دفاع جوي حديث ترسانة حزب الله لبنان

حمايت ..

- بايدن يلوح بعقوبات شديدة على روسيا, وبوتين يأمر بتجارب على صواريخ فائقة السرعة

آرمان ملي ..

- إرتفاع عدد الضحايا في المظاهرات الإحتجاجية بالخرطوم ضد الإنقلاب العسكري , والبرهان يحذر من مرحلة صعبة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأحد

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جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( خيار الحظر على إيران بات متهرئا).. هناك العديد من المؤشرات التي تدل على اقتراب مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي من التوصل الاتفاق رغم الزعيق الصهيوني وبعض العراقيل التي تضعها قوى غربية في طريق هذه الفمفاوضات ..( إن إمتلاك إيران أوراقا قوية وخاصة تجاوزها تأثيرات الحظر عامل رئيسي في بلورة مسار إيجابي بمفاوضات فيينا ) فالولايات المتحدث باتت تدرك بأن سلاح الحظر فقد تاثيرة تماما على ايران التي نجحت في افشال ضغوط الحد الاقصى الترامبية بجدارة .

والمسألة هنا هي ان الولايات المتحدة لم تعد في وادي التلويح باستخدام القوة مقابل ايران ايضا لادراكها لخطورة الامر وللتبعات الرهيبة التي ستترتب عن ذلك وحسب اعتراف قائد القيادة الامريكية الوسطى نفسه مؤخرا, وهذا يعني ان خيار استخدام القوة قد سقط كما سقط خيار الحظر , ولم يعد امام امريكا من سبيل سوى احناء راسها والعودة لعضوية الاتفاق النووي بعد تلبية مطالبات ايران القانونية .

خراسان ..

في الشأن العراقي كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( ما الذي يريده العراقيون بالدرجة الأولى؟ ) .. الاجواء في العراق تشير الى وجود شكوك جدية بمصداقية خروج القوات الامريكية , وهناك شبه قناعة سائدة بين قوى سياسية ومحافل شعبية تقول بان كل مايقال عن خروج القوات الامريكية مجرد سيناريو لتخدير الرأي العام العراقي ولخداعه لتهدئة الاجواء عبر الايحاء بتنفيذ قرار البرلمان العراقي .. (إن قوى وفصائل المقاومة العراقية ترى أن قرار البرلمان الداعي لخروج القوات الأمريكية لا يتضمن أي إستثناء ببقاء أية قوات)

ومهما كانت تسميات ويافطات مهمها من مستشارين و خبراء او مدربين، وبصورة عامة لا يرى العراقيون بانهم في حاجة لبقاء اية قوات امريكية كما يرون ان بقاء اية قوات امريكية ليس في صالح العراق وشعبه ولا في صالح احلال الامن والاستقرار , والى جانب كل هذا وذاك عبر العراقيون في مليونية احياءهم لذكرى استشهاد قاسم سليماني وابوعلي المهندس عن ادانتهم للجرائم الامريكية في العراق وخاصة لتلك الجريمة الارهابية قبل عامين مطالبين بخروج القوات الامريكية بشكل كامل من الاراضي العراقية .

اطلاعات ..

حول الاوضاع في تونس كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها (دخول تونس لمرحلة خطيرة ) .. تتلبد المزيد من السحب القاتمة في اجواء تونس مع اعتقال السلطات للرجل الثاني في حركة النهضة الاسلامية الميول، (حركة النهضة أعلنت عن إعتقال نور الدين البحيري نائب رئيس الحركة راشد الغنوشي ونقله إلى مكان مجهول ) وقالت محافل سياسية تونسية ان اعتقال البحيري يعكس اتجاه الازمة السياسية بتونس ومنذ حل الرئيس التونسي قيس سعيد للحكومة وتجميده للبرلمان برئاسة الغنوشي , نحو دخول منعطفات ومتاهات بالغة الخطورة . من جانبها حذرة حركة التهضة من بدء حكم ديكتاتوري اخر في تونس . ولم تصدر توضيحات من قبل السلطات بعد حول اعتقال البحيري والاتهامات الموجهة له .

عصر ايرانيان ..

تقول صحيفة عصر ايرانيان بافتتاحيتها( إيران لا تحتاج لإذن أحد لتطوير قدراتها التكنولوجية)، ان القوى الغربية مارست شتى الاساليب في محاولاتها لعرقلة التطور التكنولوجي والعلمي في ايران منذ انتصار الثورة الاسلامية، (المحاولات الغربية أخذت طابعا واسعا منذ خروج ترامب من عضوية الإتفاق النووي مستهدفة إقحام قضايا سيادية إيرانية بالإتفاق) الا ان بلادنا رفضت بحزم مؤكدة عدم سماحها باقحام اية قضايا غير نووية في هذه الاتفاق .كما اوضحت بأن قدراتها الدفاعية وسياساتها الخارجية قضايا سيادية تماما وغير قابلة للنقاش مع احد، ان بلادنا ليست بحاجة لاذن من احد في مسار تطوير قدراتها العلمية والتقنية والدفاعية في اطار القانون الدول , وليس من حق اي قوة دولية اقحام انفها في مثل هذه القضايا .وعلى القوى الغربية التي تواصل القيام بتجارب على صواريخ بالستية وعلى قنابل نووية الكف عن مواصلة محاولاتها الفاشلة لعرقلة تطور ايران علميا وتكنولوجيا .

ابتكار ..

تسائلت صحيفة ابتكار عن مستقبل العلاقات اللبنانية السعودية وكتبت في مقالها ( هل ستتجه السعودية لتصعيد الأجواء مع لبنان) تصعيد ملك السعودية لانتقادته للبنان مؤخرا اثار تكهنات في الشارع اللبناني بشان اشعال السعودية لنيران ازمة جديدة بعد تلك التي ترتبط بتصريحات وزير الاعلام اللبناني المستقيل جوج قرداحي ( إن هناك تركيزا سعوديا على أعلى المستويات لإلصاق إتهام الوقوف إلى جانب حركة أنصار الله باليمن ضد التحالف السعودي) ويبدو وحسب محافل سياسية لبنانية ان هدف الرياض الوقيعة بين الحكومة اللبنانية وتيار المقاومة .وتتوجه الانظار نحو خطاب من المترقب ان يلقيه الامين العام للامم لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله غدا , للتعرف على موقف الحزب ازاء هذا الموقف السعودي .

جام جم ..

سلطت صحيفة جام جم الضوء على نتائج استطلاع للراي في امريكا وكتبت بتقريرها ( تزايد مخاوف الأمريكيين مما قد يحدث بالعام الجديد ).. ( على الصعيد الداخلي عكست النتائج مخاوف الأمريكيين من تفشي كورونا رغم اللقاحات و من تردي الأوضاع الإقتصادية) كما عكست نتائج هذا الاستطلاع مخاوفا من حرب اهلية محتملة واتساع دائرة التمييز العنصري في الولايات المتحدة . وعلى صعيد العالم عبر الامريكيون عن مخاوفهم من انزلاق امريكا في حرب عاليمة ثالثة بسبب الازمة الاوكرانية واجواء التصعيد مع الصين.