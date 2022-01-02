"فلورونا".. الكيان الاسرائيلي يسجل حالات بالعدوى المزدوجة

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ونقلت الصحيفة أن حالة العدوى المزدوجة سجلت لدى امرأة دخلت هذا الأسبوع إلى مركز رابين الطبي للولادة.

وبحسب الأطباء، تتمتع المرأة الشابة، غير الملقحة، بصحة جيدة ومن المتوقع أن تخرج في وقت لاحق من يوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة أن مسؤولي الصحة يقدرون أن مرضى آخرين قد يكونوا مصابين بـ"فلورونا" لكن لم يتم تشخيصهم.

وكانت حالة إصابة المرأة الشابة خفيفة نسبيا، بحسب الأطباء الذين يدرسون إن كان مزيج كورونا والإنفلونزا يسبب مضاعفات شديدة.

وتنقل الصحيفة عن البروفيسور أرنون فيجنيتزر، أخصائي أمراض النساء والتوليد، أن المرأة لم تكن تظهر عليها أعراض المرض الحادة، وخضعت بمجرد وصولها إلى اختباري كورونا والإنفلونزا وكان النتيجة إيجابية لكليهما.

وتشهد كيان الإحتلال موجة إصابة بالإنفلونزا، إذ عالجت المستشفيات الإسرائيلية حتى الآن 1849 مريضا بها في الأسبوع الماضي، وفق مركز السيطرة على الأمراض بوزارة الصحة الإسرائيلية.

وقد يتسبب فيروس الإنفلونزا بدوره في أعراض شديدة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب عضلة القلب وحتى الموت في بعض الأحيان.

وتأتي حالة "فلورونا" المسجلة في وقت تشهد[إسرائيل] ارتفاعا شديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وكشفت السلطات الصحية تسجيل أربعة آلاف إصابة جديدة بكورونا في مستوى قياسي لم يُشهد له مثيل منذ سبتمبر.

وتلقّى نحو 4,2 ملايين إسرائيلي من أصل 9,4 ملايين ثلاث جرعات من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.