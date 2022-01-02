الشيخ قبلان: لبنان  يعاني من لعب دولي إقليمي خطير جدا

العالم_لبنان

و قال وظيفتنا بهذه الفترة مواجهة نزعات الحقد والطوأَفة والتّمزيق، ومنع لعبة تقسيم النّفوس واللّغات الطّائفيّة والسّياسيّة، لأنّ أيّ فتنة بين الطّوائف تعني كارثة على البلد والناس، والأميركيّون يقودون هذا المشروع ضمن جيش إعلامي وسياسي ولوجستي دولي وإقليمي خطير وفاعل.

وأكّد، خلال حفل تأبيني اليوم الأحد في حسينية الإمام الحسن في جنوب لبنان أنّ هذا البلد عاش بالشّراكة الوطنيّة، ووجوده يتوقّف عليها، والمسلم والمسيحي يجب أن يكونا شريكين بالسّراء والضرّاء بعيدًا عن الزّواريب السّياسيّة والانتخابيّة، مركّزًا على أنّ هذا البلد عانى من حرب أهليّة عاشت على الدمّ والجنائز والحقد، ثمّ من احتلال إسرائيلي هائل أراد قلب البلد وسلخ هويّته، ووجود البلد اليوم هو نتيجة جهود كبيرة جدًّا ودماء وأشلاء قاومت وضحّت لتستعيد البلد، والجميع شريك من جيش وشعب ومقاومة، لذلك لا يجوز أن نخذل من قدّم وضحّى ليحمي ​لبنان​.

وشدّد قبلان على أنّ الخطير أنّ المعركة اليوم على البلد وبصميم البلد، لذلك يجب أن نعي هويّة المعركة وحجمها وأدواتها لنحمي البلد والّناس، مشيرًا إلى أنّ حاجة النّاس ومعيشتها وقدرتها على الاستمرار من أكبر المقدّسات الوطنيّة، ومعركتنا اليوم وغدًا معركة حاجات الناس وحمايتها، وسنبذل كلّ الإمكانات ونقود كلّ تحرّك، وسنتّخذ كلّ قرار وخيار تحت هذا العنوان لإغاثة الناس إن شاء الله.

ولفت إلى أنّ الإغلاق السّياسي كارثي، والأسوأ منه تمرير الألغام القضائيّة لتطيير البلد بخلفيّة ثأر سياسي، وتحويل ​مجلس الوزراء​ إلى غرفة تقبل تعازي، لذلك المطلوب تسوية شجاعة لفتح البلد سياسيًّا، لأنّنا لن نقبل لعبة الطّعن من الخلف، بوقت يعيش فيه البلد لحظة كارثة استراتيجيّة بكلّ المستويات.

العالم_لبنان