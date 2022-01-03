الشهيد سليماني..مسيرة في صناعة الإنتصارات( الجزء الثاني)

العالم - نوافذ

أيقونة ثورية ورمز جهادي وفارس نبيل، ثابت الوجهة وواثق الخطوة بلا وهن او ضعف أو تردد، هو رجل المهمات المستحيلة واشهيد الحي وشهيد القدس، وأحب الالقلاب اليه، ارتقائه ما كان خارج التوقع، لكن الدهشة كانت في تأخر شهادة كل هذا الحين وهو العاشق اليها منذ اربعين عامًا، نهجه اصاب مقتلًا من العدو في معركة تحرير لبنان وعمليات المقاومة في فلسطين، وفي منع سلخ سوريا في جبهة الصراع مع الكيان الغاصب، وابعاد العراق عن التفتيت والشرذمة، هو ابن مدرسة رائدة خلاقة في الفكر المقاوم، تتجاوز في ايمانها وثباتها كل امكانات الدنول الغازية وقدراتها العسكرية، هو القائد قاسم سليماني، صانع الفتوح والانتصارات، سيد شهداء محور المقاومة.

وناقش برنامج نوافذ هذه الموضوعات مع ضيوف الحلقة:

المتحدث بإسم كتائب سيد شهداء العراقية الشيخ كاظم الفرطوسي

الخبير بالشؤون الاقليمية والدولية الدكتور محسن صالح

الباحث السياسي الدكتور أسامة دنورة