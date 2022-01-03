تحقيقات ايرانية عراقية مشتركة في جريمة اغتيال سليماني والمهندس

العالم – خاص بالعالم

وقال خبير القانوني الدولي ان المقاومة العراقية قالت كلمتها في التأثير على تواجد القوات الامريكية وارغمه على عقد الاتفاقيات سواء اتفاقية 2011 التي نصت على خروج الجنود الامريكيين واتفاقية عام 2008.

واشار خبير القانوني الدولي ان جريمة اغتيال اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس النكراء انتهكت السيادة العراقية وتخالف ميثاق الامم المتحدة التي تؤكد على سيادة الدول كما تخالف الاتفاقية العراقية الامريكية لعام 2008.

واضاف علي التميمي ان فكرة سيطرة امريكا على المحكمة الجنائية ليست صحيحة بالكامل لان مسألة القطبية الواحدة قد انتهت فهناك روسيا والصين وغيرهما حيث لهما ثقلهما.

وشدد خبير القانوني الدولي على ان التحرك الدولي في هذه القضية مهمة جدا وتحتاج لاستكمال الجوانب الداخلية في العراق ومعرفة المتورطين والشكراء الممولين والمحرضين.

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