الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢
٠٨:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

تحقيقات ايرانية عراقية مشتركة في جريمة اغتيال سليماني والمهندس

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

اكد الخبير القانوني الدولي علي التميمي ان الجهات التحقيقية في ايران والعراق مشتركة وهذا حق طبيعي للطرفين في اقامة الشكاوى سواء في مجلس الامن او المحكمة الجنائية الدولية.

العالم – خاص بالعالم

وقال خبير القانوني الدولي ان المقاومة العراقية قالت كلمتها في التأثير على تواجد القوات الامريكية وارغمه على عقد الاتفاقيات سواء اتفاقية 2011 التي نصت على خروج الجنود الامريكيين واتفاقية عام 2008.

واشار خبير القانوني الدولي ان جريمة اغتيال اللواء قاسم سليماني وابو مهدي المهندس النكراء انتهكت السيادة العراقية وتخالف ميثاق الامم المتحدة التي تؤكد على سيادة الدول كما تخالف الاتفاقية العراقية الامريكية لعام 2008.

واضاف علي التميمي ان فكرة سيطرة امريكا على المحكمة الجنائية ليست صحيحة بالكامل لان مسألة القطبية الواحدة قد انتهت فهناك روسيا والصين وغيرهما حيث لهما ثقلهما.

وشدد خبير القانوني الدولي على ان التحرك الدولي في هذه القضية مهمة جدا وتحتاج لاستكمال الجوانب الداخلية في العراق ومعرفة المتورطين والشكراء الممولين والمحرضين.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

في ذكرى الجريمة الغادرة.. لا مكان لقتلة سليماني والمهندس في العراق

مسجدي: جهود الشهيد سليماني شكلت قوة رادعة لجبهة المقاومة

على مجلس الأمن تحميل امريكا وإسرائيل مسؤولية اغتيال الفريق سليماني

شاهد.. توافد حشود غفيرة على مزار الشهيد سليماني في كرمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل امرأة برصاص مسلح في بروكلين الأمريكية

رئيس كوريا الجنوبية: نسعى لتطبيع العلاقات بين الكوريتين وسلك طريق لا رجعة فيه للسلام

حركة "حماس" تؤكد جهوزيتها لخوض الانتخابات بكل مستوياتها

انفوغرافيك.. القاب البطل

شاهد بالفيديو.. توافد الالاف الى روضة الشهيد ابو مهدي المهندس في النجف

موريتانيا تقرر إغلاق الملاعب أمام الجمهور بسبب تفشي كورونا