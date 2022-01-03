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قاسم سليماني صانع انتصارات المظلومين في الدول العربية

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

شكل تواجد الشهيد اللواء قاسم سليماني المستمر في ساحات القتال ودعم المقاومة مانعا من سقوط الحكومات الشرعية في يد الارهاب والاحتلال الصهيوني.

العالم – خاص بالعالم

وقال المحلل السياسي هيثم الخزعلي ان فعاليات احياء الذكرى السنوية لقادة النصر بدأت منذ يوم تسعة وعشرين ديسمبر الماضي وتستمر حتى يوم ثمانية يناير الجاري ثم تنطلق في المحافظات لنهاية هذا الشهر.

واشار الى ان هذه المناسبة الاليمة استنهضت كل فئات الشعب من ايزيديين ومسيحيين والشبك والتركمان والكرد والسنة والشيعة من اجل احياء هذه الذكرى عرفانا بفضل هذين القائدين الكبيرين.

واضاف ان هاتين الشخصيتين من الشخصيات الفريدة التي تنمو في تاريخ المسلمين والمنطقة.

واكد ان الحاج قاسم هو من صنع الانتصارات في غزة ولبنان وكان يحضر بنفسه في اوقات المعارك اعوام 2000 و2006 وكان يتواجد على طول سوريا اثناء المؤامرة لاسقاط الحكومة السورية وتسليمها بيد الجماعات الارهابية.

وشدد على ان وجود الشهيد سليماني هو ما منع من سقوط الدولة السورية بيد الارهاب وايضا مساعدة المقاومة في العراق وتسليح قوات الحشد الشعبي والقوات العراقية وتواجده في جبهات القتال.

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