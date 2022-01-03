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الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري من ريف الحسكة

الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري من ريف الحسكة
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً عسكرياً مؤلفاً من عشرات الآليات المحملة بمعدات عسكرية وصهاريج من النفط السوري المسروق من ريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

العالم - سوريا

ونقلت مصادر محلية من ريف اليعربية لسانا أن رتلاً مؤلفاً من 128 آلية بينها 60 براداً وصهريجاً للنفط و60 ناقلة تحمل دبابات وعتاداً عسكرياً متنوعاً بعضها مغطى بشوادر و8 مدرعات خرج من معبر الوليد غير الشرعي إلى شمال العراق.

وينشر الاحتلال الأمريكي قواته في مناطق آبار النفط في الجزيرة السورية لسرقته إلى جانب نهبه المحاصيل الرئيسية لتمويل"قسد" المرتبطة به والتنظيمات الإرهابية التابعة له من جهة وحرمان الشعب السوري من ثرواته من جهة ثانية وذلك بالتزامن مع مواصلة حصاره الجائر الذي يفرضه مع حلفائه وأدواته في المنطقة على سوريا.

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