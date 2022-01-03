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السيد نصرالله: أميركا هي القاتل المنافق الذي لا مثيل له في التاريخ

السيد نصرالله: أميركا هي القاتل المنافق الذي لا مثيل له في التاريخ
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

اكد الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله ان أميركا هي من اخترع داعش للعودة بجيوشها إلى العراق وقال ان أميركا هي القاتل المنافق الذي لا مثيل له في التاريخ.

العالم - لبنان

وعزى الأمين العام لحزب الله في كلمة له بذكرى استشهاد قادة النصر(الشهيدين الحاج قاسم سليماني وابومهدي المهندس ورفاقه)، باستشهاد السفير الايراني في اليمن الشهيد حسن ايرلو الذي كان من الذين حضروا الى لبنان لمواكبة المقاومين مع بدايات المقاومة.

وبشان استشهاد قادة النصر صرح السيد نصرالله ان تداعيات اغتيال الأميركيين للشهيدين سليماني والمهندس مازالت مستمرة حتى اليوم.

واضاف انه عندما يتم احياء مناسبة استشهاد قادة النصر اليوم في العراق وايران ومناطق أخرى فإن ذلك يؤكد على حفظ جميل هؤلاء الشهداء.

واكد ان إحياء المناسبة للشهيدين سليماني والمهندس هو اعتراف بالتضحيات التي قدماها.

وقال الامين العام لحزب الله انه خلال العامين الماضيين كانت هناك معارك كبرى تؤكد الاستمرار على نهج الشهيدين كمعركة سيف القدس.

واكد السيد نصر الله ان على شعوبنا وبلادنا أن تحدد موقفاً ثابتاً بين القاتل والشهيد مضيفا ان على العراق أن يقدم موقفاً من القاتل ومن الشهيد.

وتابع ان القاتل الأميركي احتل العراق وقتل عشرات الاف ودمر المواقع في البلد ونهب ثرواته ومارس أبشع أنواع التعذيب بحق العراقيين.

وقال الامين العام لحزب الله لبنان ان أميركا هي من اخترع داعش للعودة بجيوشها إلى العراق مضيفا ان أميركا تتحمل مسؤولية كل الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش.

وشدد السيد نصرالله ان أميركا هي القاتل المنافق الذي لا مثيل له في التاريخ.

واكد الامين العام لحزب الله ان الشهيد سليماني هو الذي وقف إلى جانب الشعب العراقي وساهم في تأسيس المقاومة.

واضاف ان إيران كانت أول من وقف إلى جانب الشعب العراقي في مواجهة داعش الذي جاءت به واشنطن.

وتابع السيد نصرالله ان الأمن الذي ينعم به العراق اليوم هو ببركة الشهداء.

وقال السيد نصر الله متسائلا: هل من الانصاف المقارنة بين أميركا القاتلة وإيران التي ساندت العراق؟

يتبع..

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