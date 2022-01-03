شاهد.. فالح الخزعلى يتحدث عن ذكرياته مع شهداء قادة النصر لقناة العالم

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في بداية هذا اللقاء توجه ابو مصطفى لتأدية التحية لأرواح الشهداء، استذكر القيادي فالح الخزعلي جانبا من ذكرياته مع الحاج قاسم سليماني الذي كان ملاذا لجميع الأديان والمذاهب والقوميات.

وقال نائب رئيس كتائب سيد الشهداء فالح الخزعلي: "عندما كان يدعم ويدافع عن الايزديين والتركمان والمسيح والسنة والشيعة والكرد كان حضوره بهذا المستوى واعتقد ما حصل في الاقليم وصل الى "داعش" الى اربعين كيلومتر عن اربيل وكان هو من طليعة الحاضرين مع ابو مهدي المهندس رحمة الله عليه".

وتابع:" كان يحتضنني ويقبلني في عيني في عمليات الموصل من تواضع اخلاته كان يمسح جراح ويقبلني في يدي كل هذه المشاهد كنت اراها شهادتهم اكيد كانت امنيتهم، بشهادتهم احتاج الاسلام والعراق الى دم نقي طاهر يعيد الامة لها طريقها بل حتى على مستوى بل حتى على مستوى حروف البرلمان كنا مع وجود الاحتلال لم يتجرأ أي فريق سنة شيعة كرد كلهم باخراج القوات بل حتى على مستوى الشيعة كان بعضهم مترددين وخائفين ولكن بشهادتهم كان الثائرة والحمية عند المخلصين رغم التآمر من الاخرين وعندما نقول هم وتد كان الكل يلتف يلتجئ اليهم".

تعود هذه المشاهد الى أزمة الفيضانات التي اجتاحت محافظة خوزستان بينما كنت أواكب عملي الاعلامي التقيت في تلك الفتره بالحاج ابو مهدي المهندس الذي كان بالفعل جبلا وملجأ للجميع في الأزمات.

سيبقى الحاج ابو مهدي في ذاكرة الشعب الايراني رمزا وبطلا واسطورة لا تنسى على مر العصور.

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