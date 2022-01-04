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ارتفاع جديد لاسعار المحروقات في لبنان

ارتفاع جديد لاسعار المحروقات في لبنان
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها في لبنان حيث ارتفعت صفيحة البنزين الى 15600 ليرة والمازوت لـ24200 ليرة.

العالم_لبنان

وقد سجّل جدول أسعار المحروقات صباح اليوم الثلاثاء ارتفاعًا كبيرًا في مختلف المشتقات النفطية حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 15600 ليرة لبنانية والمازوت 24200 ليرة لبنانية وقارورة الغاز 20700 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار كالآتي:- بنزين 95 أوكتان: 351400 ليرة. - بنزين 98 أوكتان: 363400 ليرة.- مازوت: 360400 ليرة. - غاز: 319300 ليرة.

ولم يعد الارتفاع الجنوني لأسعار المحروقات وبشكل أسبوعي أمرًا مستغربًا، بعدما اعتاد اللبنانيون على مدى الأسابيع الماضية على جدول ترتفع فيه أسعار صفائح المحروقات بشكل ملحوظ.

وفي هذا الإطار، قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إنّ ارتفاع أسعار المحروقات اليوم سببه ارتفاع اسعار النفط عالمياً وسعر صرف الدولار محلياً بالنسبة لليرة اللبنانية، فمصرف لبنان رفع سعر صرف الدولار المؤمن من قبله لاستيراد 85 % من البنزين من 23200 الى 23500 ليرة.

أما سعر صرف الدولار المعتمد في جدول تركيب الاسعار لاستيراد 15 % من البنزين والمحتسب وفقاً لأسعار الأسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً فقد احتسب بمعدل 28787 بدلاً من 27317 ليرة.

وبالنسبة لأسعار النفط المستوردة ارتفع سعر كيلوليتر البنزين في جدول اليوم 16.80 دولارا واحتسب 588 دولار بدلاً من 571.20 في الجدول السابق، أما كيلو ليتر المازوت فارتفع 12 دولارا من 589 الى 601 دولار.

وفق البراكس، نتيجة كل ذلك ارتفع سعر صفيحة البنزين 15600 ليرة لتصبح 351400 ليرة وصفيحة المازوت 24700 ليرة لتصبح 360400 وقارورة الغاز 20700 ليرة لتصبح 319300 ليرة.

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