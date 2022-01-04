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هل تفجر قضية الأسرى المعركة مع الإحتلال؟

الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

هددت حركة الجهاد الاسلامي بشكل واضح كيان الاحتلال الاسرائيلي، بشأن الأسير هشام ابو هواش، مفاده بأن الاسير المضرب عن الطعام إن استشهد، فسوف يتم قصف تل أبيب، والدخول بمعركة تشبه معركة سيف القدس مع كيان الاحتلال.

العالم - البوصلة

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي رفعت حالة جهوزيتها لدرجة كبيرة عقب التدهور الشديد لصحة الأسير هواش. وأصدرت تعليماتها بوقف الأنشطة التدريبية، وإخلاء مواقعها العسكرية.

فيما اكدت حركة حماس ان الاحتلال سيدفع الثمن لو حدث مكروه واستشهد الأسير أبو هواش.

من جانبه اكد الاتحاد الأوروبي أن استخدام الاعتقال الإداري دون تهمة رسمية ما يزال مصدر قلق مستمر، وان من حق المحتجزين إبلاغهم بالتهم الكامنة وراء أي احتجاز أو أن يطلق سراحهم.

وأكد ضيف البرنامج خميس الهيثم القيادي في حركة الجهاد الاسلامي من غزة أن الاحتلال الصهيوني يحاول التسويف في الاستجابة لمطالب الأسير هشام أبو هواش لكسر عزيمته وسيهزم أمام الأسرى الأبطال.

وأشار الهيثم الى أن الأسير أبو هواش يعاني من غيبوبة متواصلة ولابد من تحرك عالمي لإنقاذه مشددا انه على المحتل أن يتحمل كل التداعيات التي قد تصيب أسرانا بعد اطلاق سراحهم.

وأوضح الهيثم: هناك تواصل بين حركة الجهاد الاسلامي وفصائل المقاومة الأخرى للرد على الاحتلال في حال أصيب الأسير أبو هواش بأي مكروه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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