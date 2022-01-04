أحد الأعراض الغريبة لمتغير أوميكرون لكورونا..تعرف عليها!

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قال الطبيب غاري بارتليت، إن "أوميكرون" له 5 علامات تختلف عن سواها من أعراض الفيروس الأصلي سارس كوف 2 وكذلك متحوراته الأخرى"ألفا" و"بيتا" و"جاما".

كما أن مصابي المتحور الخامس لفيروس كورونا والمُسمى بـ "أوميكرون"، أكثر عرضة للإصابة بشعور غريب في حلوقهم.

غير أن أحد أبرز أعراض "أوميكرون" التي كشفتها التقارير الصحية في الآونة الأخيرة الشعور بالإعياء والخمول المستمر، وآلام العضلات، والعطش والتعرق الليلي.

أضاف "بارتليت"، أن أعراض أوميكرون قد تبدو في البداية أكثر اعتدالا مقارنة بالعدوى من متحوّر "دلتا"؛ إذ يتسبب أوميكرون في ظهور الأعراض المعتادة والمعروفة، مثل انسداد الأنف والحمى والسعال المستمر لأكثر من نصف يوم، والتهاب الحلق وفقدان حاستي التذوق والشم.

لكن بارتليت أكد أن لأوميكرون خمس علامات وأعراض مميزة هي: حكة الحلق بدلا من التهابه، والسعال الجاف المستمر لأكثر من يوم، والتعب الشديد والإرهاق وآلام العضلات، والتعرق الليلي، وهو ما وصفه الطبيب بأنها العلامات الخمس الممسزة للمتحور الجديد.

من جهة أخرى نقل موقع "إكسبريس" عن الطبيب العام من قبل وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، أونبين بيلاي، إن المصاب بمتحور أوميكرون يظهر عليه علامة منبهة واحدة أثناء الليل، هي "التعرق الليلي".

وفي 24 من نوفمبر الماضي صنفت منظمة الصحة العالمية متحور «أوميكرون» الجديد على أنه "متغير مثير للقلق"، وكان رد فعل بريطانيا سريع وبقوة، حيث فرضت حظر سفر على المسافرين من جنوب إفريقيا، ووسعت برنامجها الداعم وأعادت تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قد اقترحت أن أوميكرون لديه «خطر متزايد للإصابة بالعدوى مرة أخرى»، إلا أن الأدلة الأولية تشير أيضًا إلى أنه قد يسبب مرضًا أكثر اعتدالًا من سلالة دلتا، التي تجتاح أوروبا حاليًا.

وتوقعت منظمة الصحة العالمية، زيادة عدد حالات الإصابات والوفيات الناجمة عن متحور "أوميكرون"، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت الصحة العالمية؛ إنه مع زيادة حالات المتحور الذي يثير القلق في جميع أنحاء العالم، نتوقع زيادة أيضا في حالات دخول المستشفيات وحتى الوفيات، وذلك بحسب ما نشرته وكالة سبوتنيك للأنباء.

وأضافت الصحة العالمية أنه لا تزال العديد من البلدان تفتقر إلى القدرة على تحليل عينات من جميع الإصابات أو الوفيات، لذلك قد يكون من الصعب تقديم معلومات دقيقة عن الوفيات الناجمة عن المتحور.