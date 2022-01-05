أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 05 يناير 2022

جمهوري اسلامي ..

- مفاوضات فيينا تحقق تقدما, وإنتعاش الآمال بشأن التوصل لنتائج إيجابية

آفتاب يزد..

وفدنا في مفاوضات فيينا ينفي وجود تحديد أي مهلة بشأن التوصل لإتفاق

اطلاعات ..

- الصين تؤكد إرتكاب أمريكا جريمة حرب صارخة بإغتيالها الفريق قاسم سليماني

ابتكار ..

- الجيش اليمني واللجان الشعبية يلحقان خسائر فادحة في صفوف مرتزقة الإمارات بمحافظة شبوة

حمايت ..

- السيد حسن نصر الله .. أمريكا تتحرك لإعادة الحياة لداعش بالمنطقة

سياست روز ..

- فصائل المقاومة تنذر بقصف تل أبيب في حالة تعرض حياة الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام للخطر

قدس ..

- وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو يطالب بتخصيص حماية خاصة له ولترامب خوفا من إنتقام إيران

جوان ..

- هجوم بالمسيرات على مواقع القوات الأمريكية بقاعدة عين الأسد غرب العراق

ابرار ..

- رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يدعو لحل الخلافات العربية ولتقديم العون للبنان للخروج من أزمته

كيهان ..

- الصين تنشر تعزيزات عسكرية ضخمة على إمتداد حدودها مع الهند مع تفاقم الأجواء مع نيودلهي

وطن امروز ..

- تفاهم متوقع بين عصائب أهل الحق والتيار الصدري بمسار تشكيل أغلبية برلمانية بالعراق

رسالت ..

- تناقض تصريحات بايدن بشأن أوكرانيا تصيب حكومة كييف بالدوار وتضعها في موقف حرج

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأربعاء

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جوان ..

صحيفة جوان سلطت الضوء على جانب من خطاب الامين العام لحزب الله لبنان في الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وجاء في مقال الصحيفة ( نصر الله مخاطبا ملك السعودية.. الإرهابي هو أنت ) .. السيد حسن نصر الله وضع كل التحفظات جانبا هذه المرة في معرض رده على اتهامات ملك السعودية لحزب الله بالارهاب , مؤكدا ان الملك سلمان هو الارهابي وليس قوى المقاومة، ( إن توسيع السعودية تدخلاتها في لبنان وتصعيد ضغوطها عليه لإضعاف المقاومة دفعت نصرالله لقول كلمة الفصل هذه). ان انتقادات السيد حسن نصر الله للسعودية جاءت في الوقت الذي تفرض فيه السعودية وحليفات خليجيات لها مقاطعة اقتصادية وتجارية على لبنان والى جانب الضغوط الامريكية الغربية على هذا البلد لتفجير الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيه لتحميل حزب الله وتيار المقاومة المسؤولية وذلك في اطار سيناريوهات تصب في قناة تحقيق هدف تهميش المقاومة واضعاف مكانتها وقدراتها بلبنان خدمة للكيان الصهيوني . ان اجهزة المخابرات الغربية نفسها تجمع منذ سنوات بان الفكر الوهابي السلفي المدعوم من البلاط السعودي هو منبع التنظيمات الارهابية مثل داعش والقاعدة واخواتهما بالمنطقة .

جمهوري اسلامي ..

في الشأن العراقي كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في تقريرها (البرلمان العراقي الجديد سيبدأ مهامه قريبا ).. البرلمان العراقي في دورته الجديدة سيبدأ اعماله السبت المقبل وحسب النائب محمود المشهداني الذي يحمل صفة الرئيس المؤقت كونه الاكبر سنا بين النواب . المشهداني اوضح بأن.. ( الجلسة الأولى للبرلمان الجديد ستكون خاصة بأداء اليمين الدستورية وإنتخاب رئيس للبرلمان وأعضاء الهيئة الرئاسية ) وعلى صعيد الاجواء السياسية والمشاورات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة . هناك مشاورات بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك بين هذا التيار الذي حصل على اغلبية نسبية من المقاعد البرلمانية وعصائب اهل الحق .. وكل ذلك بغية ايجاد كتلة نيابية قادرة علة تشكيل حكومة ائتلافية .

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( بايدن يتلاعب بأعصاب الأوكرانيين ) .. التصريحات المتضاربة التي يطلقها الرئيس الامريكي جوبايدن بشان اوكرانيا فجرت جدلا في كييف بشأن سبل التعامل مع الاوضاع في شرق اوكرانيا في ظل تحذيرات موسكو من ان اي هجوم للقوات الاوكرانية على دعاة الاستقلال باقليم دونيتسك ذو الاغلبية السكانية من اصول روسية سيواجه برد روسي شديد . ( إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يراهن على تأكيدات بايدن له بأن أمريكا سترد بقوة على أي هجوم روسي على أوكرانيا )

هذا الرهان دفعه للمغامره باصدار تعليمات بتصعيد الهجمات على دونيتسك رغم التحذيرات الروسية , الامر الذي فجر انتقادات واسعة من قبل قوى واحزاب سياسية في كييف حذرت زيلينسكي من مغبة اللعب بالنار عبرالاعتماد على اية وعود امريكية واوروبية وفي الوقت الذي تحشد فيه روسيا قوات ضخمة قرب الحدود من اوكرانيا . المنتقدون حذروا الرئيس الاوكراني من ان العقوبات الاقتصادية الامريكية الغربية لن تقف بوجه موسكو اذا ما ارادت التحرك عسكريا وان الغرب لن يغامر بمواجهة مع روسيا من اجل اوكرانيا .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( الخبز الأردوغاني , قوت لايموت لسكان أنقرة ) .. العاصمة التركية انقرة وكذلك مدينة اسطنبول ومدن تركية اخرة تشهد منذ اسابيع طوابير طويلة لشراء الخبز باسعار مدعومة من مخابز خاصة يشرف حزب العدالة والتنمية الحاكم على ادارتها، ( إن هذه الطوابير تجسد واقع تدهور الأوضاع الإقتصادية والمعيشية بتركيا نتيجة فشل وتعثر سياسات أردوغان المالية والإقتصادية ) . ان الاقتصاد التركي يشهد ارتفاعا مستمرا في معدلات التضخم ويعصف الغلاء بكل شيئ وليس بالخبز فحسب وذلك مع انخفاض سعر صرف الليرة التركية امام العملات الاجنبية بسبب سحب المودعين لادخاراتهم من البنوك اثر قرار اردوغان بتخفيض سعر الفائدة المصرفية. وبالطبع اوقف ضخ الحكومة لمليارات الدولارات في الاسواق في وقف مسار انخفاض سعر الليرة مؤقتا الا ان العملة التركية استأنفت نفس المسار بعدها مع اصرار اردوغان على مواصلة سياسته املا في تحسين الاوضاع بالمستقبل .

قدس ..

كتبت صحيفة قدس في مقالها ( إدعاءات بدون تحرك واقعي).. البيان الصادر عن البلدان الكبرى دائمة العضوية بمجلس الامن حول ضرورة تفادي اشعال نيران اية حرب نووية , وتحذيراتها من ان الحرب النووية لن يكون فيها اي منتصر , بيان عجيب رغم ان ما تضمنه صحيح بالتاكيد، ( إن غرابة هذا البيان تكمن في كونه صادرا من بلدان تمتلك أكبر ترسانات نووية وهي أول من صنع السلاح النووي). الكلام عن ضرورة تفادي اشعال نيران حرب نووية صحيح لانها ستحمل دمارا للعالم كله , ولكن االسؤال هنا هو لماذا لا تتحرك هذه البلدان نفسها في مسار تفكيك ترساناتها النووية اولا لانهاء شبح وقوع حرب نووية في العالم .ان ادعاءات هذه القوى النووية من ان وجود ترساناتها يضمن عدم اندلاع حروب نووية غير منطقية ولا تقنع احدا , كما ان قنبلتي هيروشيما وناكازاكي الامريكيتين ىليل صارخ على ذلك.

كيهان ..

صحيفة كيهان نقلت عن محافل صحفية بريطانية قولها ان ( خطر وقوع إنقلاب عسكري بأمريكا جدي تماما ) وحسب كيهان .. اكدت دراسة اعدتها صحيفة الغارديان البريطانية حول الاوضاع الداخلية في الولايات المتحدة .. ( أن الأوضاع الداخلية في أمريكا بلغت درجة خطيرة من الهشاشة بحيث بات إحتمال وقوع إنقلاب عسكري مطروحا جدا). وحسب هذه الدراسة فأن العنصرية باتت تعصف بالمجتمع الامريكي وهناك تيارات يمينية متطرفة في بعض الولايات تطالب بالانفصال كما يعصف الفقر بملايين الامريكيين هذا الى جانب نجاح تنظيمات متطرفة من المعادين لغير البيض في اختراق الجيش والاستخبارات والحرس الوطني الامر الذي جعل من احتمال وقوع انقلاب عسكري خطرا محتملا في اية صراعات سياسية مقبلة على السلطة بالبيت الابيض .