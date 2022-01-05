الاديب ميشال كعدي يطلق كتابه "في حضرة الامام الحسن"

العالم - لبنان

تضمن الحفل توقيع الدكتور كعدي لكتابه في مقر المستشارية، في حضور سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محمد جلال فيروزنيا والمستشار الثقافي الدكتور عباس خامه يار، وعدد من الإعلاميين والصحافيين، حيث أعرب كعدي عن "فرحته واعتزازه بهذا الإصدار"، مؤكدا "أن عشقه لشخصية الحسن والإيمان بمسيرته دفعاه لتأليف هذا العمل كما سائر أعماله في أهل البيت".

أضاف كعدي:" ان ما قدمته ايران الى اليوم على صعيد نشر الكتب التي تخلد ذكر أهل البيت لهو أمر مهم على المستوى الانساني ويؤكد أصالة هذه الجمهورية وتبنيها لمبادىء الحق الانساني".

وقال كعدي:"انا فخور جدا، أنني أكملت هذه السلسلة عن أهل البيت. وآمل ان يمد الله بعمري لأستزيد أكثر من فكر أهل البيت وتعاليمهم التي هي في صلب الارتقاء بالانسان والانسانية".

من جهته، هنأ السفير الإيراني كعدي بهذا العمل المبارك وتمنى عليه "أن يواصل هذا الإبداع الإنساني العظيم".

كما أثنى المستشار الثقافي الدكتورعباس خامه يار على باكورة أعمال كعدي في حق أهل البيت مؤكدا "أن الواجب الإنساني يحتم علينا دعم هذا النوع من الأعمال الخالدة وهذه الشخصيات الإنسانية العظيمة، التي رفعت شعار الحق والخير في بلادها والعالم من خلال أعمالها".

أضاف خامه يار:" ان ميشال كعدي الكاتب والاديب والشاعر والفقيه اللغوي انسان مبدع موغل في الانسانية وفي فهم حقيقة الاهداف النبيلة للمجتمع البشري بكل اطيافه ودياناته ومذاهبه وطوائفه".

وختاما قد وقع الدكتور كعدي الكتاب وأهداه للحاضرين.

وأشار بيان للمستشارية "أن الكتاب يقدم دراسة وافية عن سيرة الإمام الثاني الإمام الحسن المجتبى والأحداث المرتبطة بزمانه، بقلم فيه الكثير من العشق والوفاء لأهل البيت. والكتاب سيكون متوافرا لدى المستشارية الثقافية ودار المعارف الحكمية في بيروت".