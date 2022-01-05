شاهد: وقفات ليبية تطالب بانهاء البلطجة وتسويف حق المواطنين

العالم- مراسلون

يشهد قلب مدينة سبها بالجنوب الليبي انطلاق موجة من الاحتجاجات الرافضة لتاجيل الانتخابات، والمطالبة بتحديد موعد رسمي غير قابل للتأجيل، واتفق الجميع على ضرورة الضغط على المفوضية العليا للانتخابات.

رفع المتظاهرون هنا شعارات ترفض تأجيل الانتخابات وتندد بالاطراف السياسية التي تسببت في تأجيلها، بعضهم يرى أن هذا التأجيل كان بمثابة خذلان للشعب الذي استعد لهذا الاستحقاق بكامل اطيافه.

ويأمل المتظاهرون هنا أن يصل صوتهم لكل الأطراف السياسية التي عليها تلبية مطالب الشعب واحترام حقه في الإختيار.

