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تركيا.. وصول أول قطار شحن من باكستان عبر إيران

تركيا.. وصول أول قطار شحن من باكستان عبر إيران
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة "الأناضول" التركية يوم الأربعاء وصول أول قطار شحن قادم من باكستان عبر إيران إلى مدينة أنقرة التركية.

العالم - ايران

وأشارت إلى مشروع خط قطار إسلام آباد - طهران - إسطنبول، الذي نفذته باكستان وإيران وتركيا، مشيرة إلى أن أول قطار شحن وصل إلى أنقرة قادما من العاصمة الباكستانية.

وذكرت الوكالة أنه تم تنظيم احتفال في المحطة القديمة بأنقرة بوصول القطار الذي انطلق من إسلام آباد في 21 ديسمبر.

وشارك في الاحتفال وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، وسفير إيران لدى أنقرة محمد فرازمند، والنائب الباكستاني مهضوم زيد قريشي، إلى جانب عدد من المدعوين.

وأكد فرازمند في كلمة له على أهمية مشروع خط القطار لافتا أن الدول الثلاث اتخذت الخطوة الأولى المهمة نحو التكامل الإقليمي.

من جانبه قال النائب قريشي إن أهمية المشروع لا تكمن فقط في تعزيزه الربط الإقليمي، بل في تشجيعه الأنشطة التجارية والاقتصادية في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي.

يذكر أن المشروع دخل حيز التنفيذ عام 2009، وتم إيقافه عام 2011 بسبب تأخير في باكستان، فيما يبلغ طول الخط الحديد 6 آلاف و543 كيلومترا.

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تركيا.. وصول أول قطار شحن من باكستان عبر إيران

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