الكويت تتخذ قرارات جديدة بخصوص الوضع الوبائي الجديد

العالم - الكويت

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إن الحكومة ربما تصدر قرارات جديدة بعد الاجتماع بناءً على التقارير التي سترفعها لجنة الطوارئ.

بدورها نقلت صحيفة "القبس" المحلية عن مصادر حكومية -لم تسمها- أنه مستبعد في الوقت الحالي التوجه نحو "تطبيق الحظر، أو إغلاق المطار والمنافد".

وشدَّدت المصادر على أن الحكومة ستتخذ أي إجراء أو توصيات إليها تُرفع من لجنة طوارئ كورونا في سبيل السيطرة على تفشي الوباء في البلاد.

وأشارت إلى أن فرق التفتيش الحكومية "لن تتراخى في إغلاق أي منشأة ستخالف القوانين وتطبيق الاشتراطات الصحية، فضلاً عن محاسبة مثيري الشائعات في شبكات التواصل الاجتماعي".

من جانبها نقلت صحيفة "الراي" عن مصادر في وزارة التربية أن الاجتماع الوزاري سيناقش مسألة العودة للتعليم عن بُعد كما حدث في دولتي قطر والإمارات، للحيلولة دون انتشار العدوى بين الطلاب والموظفين.

وقالت المصادر إنه "لا قرار نهائياً بهذا الشأن في الوقت الراهن، وإن الأمر بحاجة لدراسة مستفيضة لأبعاد القرار الصحية والتعليمية".

والأسبوع الماضي، نفت الحكومة نيتها العودة للدراسة عن بُعد، رغم تصاعد الإصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون".

ويأتي الاجتماع في ظل المساعي الكويتية للحد من تفشي الوباء بعد تصاعد وتيرة الإصابات بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

وأمس الأربعاء بدأت وزارة الداخلية الكويتية نشر أفرادها في المجمعات التجارية الكبيرة للتأكد من حصر الدخول على المحصّنين فقط وتطبيق التدابير الصحية.

كما أعلنت الكويت تسجيل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة قبل عامين، بتأكيدها إصابة 2246 حالة مؤكدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 423 ألفاً و42 حالة.