الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢
٠٩:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اعتصام أبناء الجولان رفضا لمخططات الكيان الصهيوني الاستيطانية

اعتصام أبناء الجولان رفضا لمخططات الكيان الصهيوني الاستيطانية
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

نفذ عدد من أبناء الجولان السوري المحتل اعتصاماً أمام مفوضية بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق رفضاً لغطرسة كيان الاحتلال الصهيوني ورداً على ممارساته وقراره التوسع في إقامة مستوطنات جديدة.

العالم - سوريا

وجدد أبناء الجولان خلال الاعتصام تأكيدهم على حقهم باستعادة أرضهم ومواصلة نضالهم ضد العدو الصهيوني وأن وقفتهم بمثابة رسالة للعالم أجمع بأنهم لن يتنازلوا عن أرض الجولان التي رويت بدماء الآباء والأجداد على مدار عقود طويلة ووقوفهم ضد هذه المخططات الاستيطانية التي تهدف إلى تهويده وتغير معالمه الديمغرافية والجغرافية.

وطالب أبناء الجولان كيان الاحتلال بالانسحاب الفوري والكامل وإعادة كل الأراضي المحتلة حتى حدود الرابع من حزيران عام 1967 كما ناشدوا المجتمع الدولي والشرعية الدولية الوقوف موقف المؤيد والحق تجاه الشعب السوري وممارسة دورهم على أرض الواقع.

وأعرب أبناء الجولان عن ثقتهم الكبيرة بجيشنا الباسل بقيادة الرئيس بشار الأسد بإعادة كل ذرة من تراب الجولان المحتل مشددين على أن صمود أهلنا في الجولان منذ الاحتلال تأكيد على أن الشعب العربي السوري لا يتخلى عن أرضه وحقوقه مهما كانت التضحيات.

بدوره أكد خالد أباظة أمين فرع الحزب بالقنيطرة تمسك أبناء الجولان بالثوابت الوطنية والحفاظ على عروبة الجولان وهويته مشدداً على أن هذه الوقفة هي صيحة وتنبيه بأن القادم لن يكون فقط وقفات لدينا حق وأرض وعرض مغتصب من عدو وأن النصر قادم.

روابط ذات صلة

دمشق تجدد إدانتها استخدام الأسلحة الكيميائية

سوريا.. عدوان إسرائيلي بالمدفعية على ريف القنيطرة

سوريا.. استهداف سيارة لميليشيا "قسد" بريف دير الزور

سوريا والأردن يبحثان تطوير التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري 

قصف صاروخي يستهدف قاعدة امريكية شرقي سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: الرئيس التونسي ينسف اركان حركة النهضة بهذا المرسوم!

اعتصام أبناء الجولان رفضا لمخططات الكيان الصهيوني الاستيطانية

اليونيفيل تعدّل مهماتها منفردة؟ 

5818 إصابة كورونا جديدة و20 حالة وفاة في لبنان

بعيد الجيش العراقي.. العامري يجدد الدعم في تعزيز قوة القانون

أكثر من ألف جريح في الاحتجاجات كازاخستان