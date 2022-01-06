معركة الأمعاء الخاوية جزء مهم من القدرة الفلسطينية في الصراع +فيديو

العالم - فلسطين

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "ضيف وحوار" شدد محمد هلسة أن الحركة الأسيرة الفلسطينية تعد رافعة نضالية هامة في الصراع مع الاحتلال.

وأضاف أن: الإرادة الفولاذية من أسرانا تثبت للإسرائيلي أن الفلسطيني حتى وبهذه القيود والجدران أداة ورافعة هامة جدا في النضال الوطني الفلسطيني وقادر على تحريك الشارع الفلسطيني والحشد والتجييش.

وفيما وصف قضية الأسرى بأنها القضية الحساسة جدا التي تلامس الانتماء الوطني الفلسطيني، أوضح: بعد قضية الأقصى والمقدسات لا نجد في القضايا الفلسطينية الأخرى حالة إجماع كما نجدها على قضية الأسرى، وبالتالي هي واحدة من أدوات الضغط على الإسرائيلي الذي بات يدرك مدى الالتفاف والتعاطي والوقوف الشعبي خلف هذه القضية.

ولفت إلى أن إضراب الاسير هشام أبوهواش وانتصاره: أتى متمما لسلسلة من الإضرابات الفردية التي انتصر فيها مناضلونا ومجاهدونا ومتمما لعملية التحرر الكبير التي حصلت منذ أشهر.

وبين أنه وعقب انتزاع أبوهواش حريته من الاحتلال عنونت صحيفة هاآرتس بالدعوة إلى إنهاء ملف الاعتقال الإداري، إلى جانب دعوات لداخل المجتمع الإسرائيلي من غلات المتطرفين الذين يقولون إن إسرائيل تفقد قدرتها وقوة الردع وأنها تبيع القضايا الوطنية وتتنازل لصالح حركات المقاومة الفلسطينية.

ونوه محمد هلسة أن: هذا جزء مهم من قدرتنا في الصراع ومواصلة الصراع على جبهة الوعي الإسرائيلية.. حيث تأتي الدعوة من كبرى الصحف الإسرائلية مطالبة بإنهاء ملف الاعتقال الإداري.. فعلينا أن نراكم هذا لكي لا تبقى في إطار الصراع الفردي.

وأوضح أن أكثر من 500 معتقل إداري دخلوا صراعا جماعيا تسنده الفصائل والمدد الشعبي الفلسطيني، لإنهاء هذا الملف مرة واحدة وإلى غير رجعة.

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