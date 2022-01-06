ما رأيكم.. بمعركة الأسرى والأمعاء الخاوية و كسر إرادة الاحتلال؟

العالم - مارأيكم؟

من جانبها أكدت حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية أن إسناد المقاومة لقضية الأسير هشام أبوهواش والأسرى هو الذي جعل العدو الصهيوني يتراجع فعليا ويعلن الانهزام، مشددة على حدوث انقسام بين الشارع والحكومة الصهيونية بأن احتجاز الأسرى الفلسطينين بات يشكل تهديدا لحياة المواطن الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة.

هذا فيما وصف أكاديميون وباحثون بالشأن الإسرائيلي الحركة الأسيرة الفلسطينية بأنها الرافعة النضالية الهامة في الصراع مع الاحتلال، وقالوا إن الإسرائيلي بات يدرك مدى الالتفاف والتعاطي والوقوف الشعبي خلف هذه القضية.

فما رأيكم:

ما أهمية رضوخ الاحتلال لمطلب الأسير أبوهواش بالموافقة على إنهاء اعتقاله؟

ماذا يعني انتصار الأسرى وسلاح الأمعاء الخاوية في كسر إرادة العدو؟

هل فعلت رسائل فصائل المقاومة فعلها لدى الاحتلال بعد التهديد بقصف تل أبيب؟

كيف ستكون دعوتهم لغضب شعبي يوم غد الجمعة رفضا للاعتقال الإداري؟