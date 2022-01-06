شاهد: بعد سقوط شهداء.. حماس تتوعد الاحتلال بانتفاضة

خاص بالعالم

مصدرُ محلي اكد أنّ الشاب باكير محمد موسى حشاش اصيب برصاص الاحتلال عقب اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة واعتقلت شابا، ما لبث ان فارق الحياة في مستشفى رفيديا متأثراً بجروحه التي أصيب بها في رأسه.

حركة المقاومة الإسلامية حماس نعت الشهيد بكير حشاش من مخيم بلاطة في نابلس جبل النار بعد تصديه لقوات الاحتلال.

وتوعد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم الاحتلال، مشددا على أن دماء الشهيد ودماء الشهداء ستشكل قوة دفع لتصاعد انتفاضة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية مؤكدا ان الشباب الفلسطيني سيواصل مشوار الشهداء حتى تحقيق الحرية.

وفي رام الله، استشهد الشاب مصطفى ياسين فلنة من قرية صفا غرب مدينة رام الله، بعملية دهس من قبل مستوطن وهو متوجه الى العمل في أراضي عام ثمانية واربعين.

وفي شمال الضفة، أصيب، شابان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية خلال المواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي التي اعتقلت شابا خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم الفارعة جنوب طوباس.

مصادر امنية فلسطينية اكدت ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت سبعة عشر فلسطينيا من انحاء عدة بالضفة الغربية المحتلة.

وفي القدس المحتلة اعتقلت شرطة الاحتلال المرابطة المقدسية خديجة خويص من مصلى باب الرحمة واقتادها إلى مركز الشرطة في باب الأسباط.