مسيرة كشفية للجنة دعم المقاومة في فلسطين في الذكرى الـ2 لاستشهاد الحاج قاسم سليماني

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التزاما وتاكيدا على السير في نهج القائد الشهيد قاسم سليماني احييت لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل الشعبي في مخيمات اللاجئين في بيروت الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الفريق سليماني ورفاقه بمسيرة كشفية شارك فيها ممثلين القوى والفصائل الفلسطينية واللبنانية تقدمها حملة الاكاليل والاعلام،

حيث جابت جادة الشهيد سليماني وصولا الى النصب التذكاري اختتمت بكلمات اكدت السير على نهج الشهيد وابقاء القدس عنوان القضية الفلسطينية حتى تحريرها من الاحتلال.



المشاركون في المسيرة اعتبرو ان ما قدمه الشهيد سليماني لفلسطين ومقاومتها تخلفت عنه معظم الانظمة التي تدعي حرصها على القصية الفلسطينية وتسعى للتطبيع مع الكيان.



الجدير ذكره ان للشهيد قاسم سليماني اليد الطولى في النجاحات التي تحققهاالمقاومة على اكثر من جبهة وخاصة مواجهة سيف القدس التي امطرت فيها المقاومة الفلسطينية كيان الاحتلال بالصواريخ التي كان للقائد سليماني الدور الاساسي في ايصالها الى قطاع غزة.

يشار الى ان الاحتفالات بالذكرى استمرت في العديد من المناطق اللبنانية مترافقة مع رفع مئات الجداريات التي تحمل صور الشهداء تحت عنوان"نحن قاسم".

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