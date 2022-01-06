موسكو: منظمة حظر الأسلحة أوقفت تعاونها مع سورية سعيا لإلقاء اللوم عليها

العالم - سوريا

وحسب الوكالة العربية السورية للانباء (سانا)، فت بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس الاربعاء، رداً على تصريحات المندوبة الأمريكية إلى ضرورة تحديد الجهة التي تعمل على إعداد تقارير سخيفة وغير مقنعة مناهضة لسورية وتستند إلى مقاطع فيديو وبيانات من هياكل معادية لها.

واشار بوليانسكي إلى أنه وفي انتهاك صارخ لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تم حرمان سورية من عدد من الحقوق والامتيازات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأوضح أن سورية أعلنت مرات عدة استعدادها لاستضافة أعضاء اللجنة التابعة للمنظمة على أراضيها في أي وقت بهدف عقد الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات معها إلا أن الامانة الفنية للمنظمة قررت تأجيلها بذرائع مختلقة ومسيسة بشكل واضح.

وكان مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ جدد خلال جلسة مجلس الأمن أمس إدانة سورية لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وزمان ومن قبل أي كان ومهما كانت الظروف مشيراً إلى أن دولاً غربية تواصل اختلاق الأكاذيب حول تعاون سورية مع منظمة الحظر لتمرير قرارات وإنشاء آليات غير شرعية في تسييس فاضح لعمل المنظمة.

وقال صباغ إن سورية انضمت في العام 2013 إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتعاونت مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر للتخلص من مخزوناتها من هذه الأسلحة ومرافق إنتاجها وهو ما تم إنجازه بوقت قياسي منتصف العام 2014 وفق ما أكدته تقارير المنظمة ذات الصلة.