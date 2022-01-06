يوم ساخن في الضفة الغربية..شهيدان برصاص جيش الإحتلال

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الشهيد باكير حشاش من مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من نابلس قضى برصاص الاحتلال الاسرائيلي والذي قام بعملية اقتحام للمخيم بهدف تنفيذ حملة اعتقالات المئات من الفلسطينيين شيعوا جثمان الشهيد الحشاش وسط دعوات بالانتقام من الاحتلال الاسرائيلي .

أما الشهيد الاخر مصطفى فلنة فقضى عندما اقدم مستوطن اسرائيلي على دهسه بالقرب من حاجز عسكري اسرائيلي اثناء توجه فلنة للعمل في المناطق المحتلة في العام 1948.

الفصائل الفلسطينية ادانت الاعتداءات الاسرائيلية داعية الى مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه عبر توحيد الصف الفلسطيني خلف الفعل المقاوم .

الضفة الغربية مشهد الاعتداءات الاسرائيلية يؤسس لحالة مستمرة من الانفجار .

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