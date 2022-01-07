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رواد موقع التواصل يؤيدون خطاب السيد حسن نصرالله

الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

بقيت أصداء خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تتردّد في الفضاء السياسي الداخلي نظراً للمواقف العالية السقف والأولى من نوعها التي أطلقها ضد السعودية، ما يحمل بحسب مصادر مطلعة على موقف حزب الله قراراً لدى قيادة الحزب بالمواجهة الحاسمة مع المملكة حتى النهاية وعدم التراجع حتى لو أدّى إلى رفع وتيرة الضغوط السعودية – الخليجية ضد لبنان ..

العالم - خاص العالم

حسين الذاري غرد بدوره:"سماحة السيد حسن نصرالله قال كلمة الحق مالم يقلها علانية أحد قبله ، نعم أيها الملك ، الإرهاب هو نشر الفكر الوهابي في العالم إلى آخره.. أنتم أيها الملك نزعة شيطانية ونحن أهل اليمن من سنطهر جزيرة العرب من إجرامكم وتآمركم على الإسلام والمسلمين ".

رانيا العسال غردت بالقول:"السيد حسن نصر الله عندما يتكلم يشعرك بالفخر ، انا على دين هذا الرجل".

ابو الفضل شومان كتب بدوره:"انا مش من اللبنانيين اللي قال عنهم الرئيس نجيب ميقاتي انو كلام السيد ما بمثلهم.. كلام السيد حسن نصرالله يمثلني و يمثّل كل لبناني كرامته اهم من مصالحه".

امين احمد حيان غرد:"سيد العرب وقائدهم في مواجهة الصهاينة وأذنابهم يرد على السعوديين الذين وصفوه بالإرهابي.. ويخبرهم من هو الإرهابي..؟".

صالح ابو عزة كتب:"فعلاً؛ ما قاله سماحة السيد حسن نصر الله بحق النظام السعودي، لا يُمثّل شريحة واسعة من اللبنانيين فقط، بل يُمثّل شريحة واسعة في كل دولنا العربية والإسلامية."

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