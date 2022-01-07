مخاطر التدخل السعودي في لبنان

العالم – استوديو بيروت

كما تواصل الرياض سياسة التحريض السياسي والاعلامي وبث الفتن بين القوى السياسية المختلفة في هذا البلد حتى وصلت اخيرا الى اتهام حزب الله المشارك في الحكومة والبرلمان بالارهاب على لسان الملك السعودي نفسه.

وحول عناوين تدخل السياسة السعودية في لبنان، وما يمكن فهمه من هذا التدخل أكد ضيف البرنامج غالب قنديل رئيس مركز الشرق الجديد وعضو المجلس الوطني للاعلام في لبنان أن المطلوب هو ضرب ركائز المناعة ومعادلات القوة لمصلحة الحلف الأمريكي الصهيوني.

واعتبر قنديل أن المسألة ليست معقدة وليست فيها الغاز ان السعودية تؤدي وظيفة في خدمة السيطرة الأمريكية الصهيونية وان لبنان يمثل قلعة المقاومة ومرتكز شكل عنصر استنهاض لمناخ جديد وثقافة جديدة وبيئة جديدة على صعيد المنطقة، ولذلك فهو يعاقب بسبب هذا الاشعاع الذي مثلته فيه المقاومة بانتصارتها وبتقديمها لنموذج متميز في المرة الأولى ضد الاحتلال الصهيوني ثم في موجبها غزوة التكفير.

واستطرد قنديل قائلا انه ليس للسعودية هامش الابتكار ان كانت لها طاقة الابتكار ونتحدث عن عقول مسطحة انست لمنطق الامرة الأمريكية وكل آلة التنفيذ السعودية هي آلة ممسوكة من الأمريكي وخططه وبرامجه وليست لديها أي مساحة اجتهاد خاصة على الاطلاق والدقائق والتفاصيل يقررها الأمريكيون ويصدرون الأوامر بشأنها.

وقال قنديل ان السعودية لاتمتلك العمل لسياسات وأهداف خاصة بها في المنطقة، بل هي دولة خاضعة للهيمنة الاستعمارية بالكامل تتحرك باوامر امريكية مباشرة وتعمل في خدمة المشاريع والخطط الامريكية.

واستعرض البرنامج ما قاله السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله اللبناني في مهرجان الوفاء والكبرياء بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج ابو مهدي المهندس، قائلاً: “يا حضرة الملك، الإرهابي هو الذي صدّر الفكر الوهابي الداعشي إلى العالم وهو أنتم، الإرهابي هو الذي أرسل آلاف السعوديين لينفّذوا عمليات انتحارية في العراق وفي سوريا وهو أنتم، الإرهابي هو الذي يشن حرباً 7 سنوات على الشعب المظلوم في اليمن ويقتل الأطفال والنساء ويدمّر البشر والحجر وهو أنتم”.

وأضاف السيد نصر الله: “أما حزب الله فليس إرهابياً بل مقاوم ومدافع ووطني وإنساني وشريف ويدافع عن وطنه وأمته وعن أهله وشعبه وعن المقدسات”.

وعن اتهامه بتخريب العلاقات مع السعودية، قال نصرالله: “الإرهابي هو الذي يحتجز عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من اللبنانيين في السعودية والخليج يتخذهم رهائن يهدّد بهم لبنان ودولة لبنان كل يوم، إذا حكيتم بيزعهبهم (يطردهم) ويحرمهم من أموالهم وممتلكاتهم، إذا فتحتم فمكم يزتوهم (يرموهم) في السجون، هذا إرهاب أم لا؟!”.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "استوديو بيروت" نستضيف:

- غالب قنديل رئيس مركز الشرق الجديد وعضو المجلس الوطني للاعلام في لبنان.

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