الكشف عن موافقات استثنائية للكاظمي تخص النجف الأشرف

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وقال الكرعاوي في تصريح صحفي :"زيارة للكاظمي والوفد الوزاري المرافق له ممتازة وعقد اجتماعاً مع الدوائر الخدمية ونواب المحافظ والمعاونين وتم طرح العديد من القضايا المهمة والأساسية في النجف".

وأضاف "المحافظة تشهد الآف الزائرين الذين يقصدون المدينة يوميا لما تمثله من بعد ديني كبير بوجود المرجعية العليا وكذلك الزعامات الدينية والعشائرية وغيرهم".

ولفت الكرعاوي الى "إعداد دراسة كاملة حول المشاكل التي تخص المحافظة وتقسيما بالمشاريع الستراتيجية المتعلقة ضمن الوزارات وبعضها مشاريع متلكئة وتحتاج لقرارات من الحكومة وأخرى التي لم تضاف في موازنة 2021 ولم تكف تخصيصاتها واعد لها جدولاً وكذلك المشاريع التي تنهض بالمحافظة وما يليق بمكانتها وزائريها".

ونوه الى "تقديم طلب للكاظمي بان يتم استحداث بلدية خاصة للمدينة القديمة في النجف فالخدمات التي فيها تختلف عن المناطق الأخرى لطبيعة الوافدين والشوارع والسواح والجوانب الاثرية والتاريخية لها وتحتاج استحداث بلدية خاصة لها ووافق الكاظمي على هذا الطلب وكان جاد جداً بهذا الموضوع".

وتابع الكرعاوي "ذهبنا لإعداد مسودة تنظيم عمل وتعليمات خاصة لهذه البلدية المستحدثة على ان يتصف مديرها بمواصفات خاصة تكون لديه الخبرة والكفاءة والرؤية وعمقا تاريخيا لما لها من خصوصية لوجود المرقد العلوي المطهر والمرجعية العليا".

ولفت الى "إحالة مشاريع من وزارة الاعمار والاسكان وهي متلئكة ومنها المجاري الثقيلة التي التي أوعز بها الكاظمي بالتخصيصات وحل المشاكل وكذلك مناطق شمال المحافظة".

وأشار الكرعاوي الى "مشكلة كبيرة وهي عدم ربط المحافظة من دون المحافظات بالطريق السريع ووافق الكاظمي على إدراجه ضمن موازنة 2022 ويبدأ من منطقة الكفل بقضاء القاسم وبعدها للطريق السريع".